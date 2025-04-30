Оказавшаяся в центре скандала Решетова сделала неожиданное признание

Анастасию Решетову считали разлучницей пары Алсу и Яна Абрамовых.

Имя Анастасии Решетовой, обладательницы титула "Первая вице-мисс России-2014", недавно оказалось в эпицентре громкой общественной драмы. Модель оказалась замешана в обсуждении возможного романа с бизнесменом Яном Абрамовым, который с 2006 года был женат на популярной певице Алсу. Несмотря на возникшие слухи, сама Решетова публично опровергла их, заявив, что женатые мужчины не входят в сферу ее интересов. Однако последовавшая реакция от самой Алсу, которая, казалось, косвенно опровергла слова Решетовой, была воспринята многими как подтверждение внебрачной связи и добавила масла в огонь.

Невзирая на обрушившуюся волну внимания и критику, экс-избранница рэпера Тимати не ушла в тень, а продолжила активно вести свои аккаунты в социальных сетях, делясь моментами из личной жизни. Одним из недавних постов, привлекших внимание, стало видео, где Анастасия запечатлена верхом на эффектной черно-белой лошади. Для конной прогулки Анастасия выбрала специальный шлем (жокейку) и светлый спортивный костюм, подчеркивающий ее фигуру.

Ведущая шоу "Ты – топ-модель" уверенно сидела в седле, выглядела расслабленной и улыбалась, держа поводья. Именно во время этой конной прогулки Решетова и сделала довольно неожиданное и самоироничное признание. Сопровождая видео, она рассказала, что в детстве ей нередко говорили, будто она похожа на лошадь. С юмором модель предположила, что именно это сравнение, возможно, и сформировало ее нынешнюю любовь к этим величественным животным.

Комментарии подписчиков показали, что для многих такое сравнение не стало сюрпризом. В то же время, фолловеры активно отмечали прекрасный внешний вид Анастасии, выражая восхищение ее "принятием и самоиронией". Некоторые также задавали вопросы о правильности экипировки для верховой езды, интересуясь, почему наездница без специальных сапог.

Стоит отметить, что после скандальных событий, связанных с разводом Алсу, в облике Решетовой произошли заметные перемены – ее стиль стал более спокойным и естественным, уйдя от прежнего образа "роковой женщины". Ранее Анастасия также давала повод для обсуждения своей личной жизни, сообщив о наличии у нее 30-летнего возлюбленного и продемонстрировав роскошное кольцо, что также подогревало интерес к ее статусу.