Лепс вынужден перенести свадьбу с 19-летней невестой из-за финансовых проблем

Григорий Лепс перенес свою свадьбу с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой.

Объявив о своих отношениях с девушкой в прошлом году, артист сделал ей предложение. Однако долгожданное событие снова откладывается. Причины этого не связаны с капризами невесты или творческими планами, а имеют более приземленное объяснение — финансовые трудности.

По информации близких друзей исполнителя, Григорий столкнулся с серьезными проблемами, связанными с долгами. В частности, речь идет о кредите в размере 300 миллионов рублей, который он якобы взял для запуска нового бизнеса. Лепс активно инвестировал средства в открытие премиального бара в Москве, однако первоначальные расчеты оказались неудачными — расходы превысили ожидаемые суммы, и теперь артисту необходимо сосредоточиться на погашении долгов.

На одном из недавних светских мероприятий Григорий откровенно заявил, что не знает, когда сможет позволить себе свадьбу, которую заслуживает его избранница. Друзья певца отметили, что он был уверен в успешности своего нового проекта и надеется, что вскоре сможет вернуть вложенные средства.

"Просто не рассчитал с тратами", — цитирует знакомых Лепса женский журнал Клео.ру. Они уверены, что со временем артист сможет заработать на своем бизнесе миллионы и осуществить мечту о красивой свадьбе с Авророй.



