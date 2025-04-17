Обновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родину

Ани Лорак недавно рассказала, что обновила свой украинский паспорт.

В Госдуму выступили с резкой критикой в адрес певицы Ани Лорак, предложив ей не возвращаться в Россию с новым украинским паспортом. По данным ряда СМИ, Ани Лорак, продолжающая выступать перед российской публикой, обновила свой украинский паспорт, о чем уведомила Федеральную налоговую службу России. Сообщается, что для этой процедуры певице пришлось выехать в страну, где есть украинское посольство.

Новость вызвала негативную реакцию у общественности, а в частности у депутата Александра Толмачева, который и предложил певице уехать на любимую родину, чтобы строить карьеру там.

"Предлагаю уехавшей певице не возвращаться и строить карьеру в столь любимой ей Незалежной", – прокомментировал депутат поведение артистки.



Стоит отметить, что сама Ани Лорак пока никак не отреагировала на эту ситуацию. В соответствии с ранее опубликованными анонсами, ближайший концерт певицы в России должен состояться 12 мая в Новосибирске. Однако, на фоне развернувшейся дискуссии, перспективы этого и других запланированных выступлений остаются неопределенными. Вопрос о том, сможет ли Ани Лорак продолжать свою карьеру в России в сложившейся ситуации, остается открытым.

Стоит напомнить, что ранее в Москве было принято решение о проведении проверки в баре, где состоялось празднование дня рождения Аллы Пугачевой. Это событие также вызвало широкий общественный резонанс и стало предметом активного обсуждения в СМИ.