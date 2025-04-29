Не осталось и следа: с могилы Эдуарда Хиля исчез дорогой гранитный памятник

4 июня – день памяти Эдуарда Хиля. Народного артиста РСФСР не стало в 2012 году. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле "Мистера Трололо", как часто называли исполнителя.

Смоленское кладбище Санкт-Петербурга знает вся Россия. Ведь тут покоится святая блаженная Ксения Петербургская, к часовне с могилой которой не зарастает народная тропа. А буквально в нескольких метрах от нее похоронили Эдуарда Хиля, который скончался после стволового инсульта. Матушку Ксению он считал своей небесной покровительницей.

Когда пришла пора устанавливать памятник, то родные Хиля долго не могли решить, .что выбрать. Семь эскизов показались им слишком мрачными или же в них не было духа самого артиста. В итоге устроивший семью вариант надгробного изваяния отрыли в день 80-летия певца – 4 июня 2015 года. На памятнике работы скульптура Юрия Евграфова Хиль был запечатлен в камне, напоминающим сердце или крышку рояля. Сбоку был выгравирован знаменитый автограф Эдуарда Хиля, а впереди сделана надпись: "В крещении Георгий".

До зимы 2022 года дорогой гранитный памятник оставался на своем месте. Но весной 2025-го он, как убедился корреспондент "Дни.ру", исчез. Не осталось и следа! Сейчас на месте упокоение знаменитого артиста опять стоит лишь простой деревянный крест, как и в день его похорон...

Поклонники предполагают, что родные певца могли демонтировать этот дорогой гранитный памятник после того, как январе 2024 года рядом похоронили жену певца балерину Зою Александровну Хиль. Она пережила знаменитого супруга на 12 лет. Возможно, в будущем здесь появится некое совместное надгробие.