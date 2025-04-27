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Ирина Салтыкова сильно пострадала в Москве: С ума сойду

Ирина Салтыкова сильно пострадала в Москве: С ума сойду
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Ирина Салтыкова с трудом начинает свой день.

Известная певица Ирина Салтыкова откровенно рассказала журналистам о том, как пострадала в Москве. Нынешняя весна выдалась особенно тяжелой для жителей столицы, страдающих аллергией. Концентрация пыльцы березы в столичном воздухе уже вторую неделю подряд держится на экстремально высоком уровне. В начале этой недели показатели превысили 14 тысяч зерен пыльцы, чего не наблюдалось в городе уже много лет. Многие аллергики справедливо называют этот период "березовым адом". От пыльцы страдают не только обычные москвичи, но и звезды.

"У меня аллергия не только на березу, но еще и на ольху, — призналась артистка. — Она пока еще в Москве цветет. Я просто раздираю глаза: еле просыпаюсь утром".

Певица описывает свои ощущения как крайне мучительные. Ирина Салтыкова сознается, что врачи нередко рекомендуют пациентам с тяжелым течением аллергии на время сезона цветения сменить климат, переехав в регионы с низким содержанием пыльцы.

Однако у артистки такой возможности нет из-за чрезвычайно загруженного календаря выступлений, запланированного на месяцы вперед. Так, совсем недавно она выступала на концерте "Золотые хиты Муз-ТВ", блестяще исполнив свои хиты и подарив зрителю море позитива. Поклонникам, конечно, невдомек, что позади сцены Ирина сталкивается с большими трудностями.

Артистка поведала изданию о своем опыте облегчения симптомов аллергии в столь сложный период. Она несколько раз в день принимает душ, чтобы смыть эту пыльцу. Тем не менее, несмотря на постоянные испытания, связанные с болезнью, певица выглядит великолепно и неизменно радует поклонников безупречным внешним видом.

Сейчас певица призналась, что не в силах заниматься своей внешностью, однако скоро намерена взять себя в руки.

Шоу-бизнес в Telegram

27 апреля 2025, 14:17
Ирина Салтыкова. Фото: Youtube /@svetavokrugsveta
"МК"✓ Надежный источник

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