Стало известно о состоянии 88-летней Немоляевой после серьезной операции на сердце

88-летняя Светлана Немоляева на прошлой неделе перенесла плановую операцию на сердце.

Народная артистка РСФСР, прославившаяся благодаря своей роли в культовом фильме "Служебный роман", поделилась своими ощущениями после хирургического вмешательства. По словам Немоляевой, она чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

"Операция прошла успешно, без каких-либо осложнений. Я чувствую себя очень хорошо", – отметила актриса.

Светлана Владимировна также добавила, что у нее есть множество планов на будущее. Стоит отметить, что проблемы с сердцем начали беспокоить Светлану в 2011 году, когда она впервые столкнулась с аритмией после трагической утраты мужа, Александра Лазарева – старшего. Актриса рассказывала, что медикаменты не всегда помогали ей справляться с приступами, и иногда приходилось вызывать скорую помощь. В этом контексте решение о хирургическом вмешательстве стало важным шагом для улучшения ее состояния.

Напомним, в начале апреля Немоляева почувствовала себя плохо. Несмотря на это, актриса отказалась от госпитализации и не стала давать какие-либо комментарии касательно своего состояния.