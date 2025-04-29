Седокова приняла решение покинуть Россию: Решила улететь без обратного билета

Анна Седокова поделилась планами в соцсети.

42-летняя Анна Седокова, поделилась с подписчиками информацией о своих планах уехать из страны. В своем личном блоге исполнительница хита "У меня появился другой" изначально написала о принятом решении покинуть Россию, причем планировала улететь без приобретения обратного билета.

Этот шаг, как можно предположить из ее предыдущих заявлений, был связан с творческими или личными целями, направленными на то, чтобы впоследствии "удивлять и радовать с экранов свою любимую страну". Ранее она также отмечала, что уезжает "со спокойной душой", зная, что ее музыка будет сопровождать поклонников, например, во время майских праздников.

Однако, как заявила бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра", ее отговорила от этой поездки подруга, приславшая тревожное сообщение. Певица опубликовала скриншоты этой переписки, в которой приятельница сообщала о "страшной панике", охватившей регион, отсутствии базовых удобств – "ни воды, ни света", а также о закрытых заправках и магазинах. В сообщении говорилось о людях, оказавшихся в ловушке в различных видах транспорта – "застряли в поездах, метро и самолетах", – и о практически полном отсутствии связи у всех, кроме самой подруги, у которой она "каким-то чудом появилась".

Эти сообщения, очевидно, стали отражением масштабного сбоя в работе электросетей, который произошел 28 апреля и затронул Испанию, Португалию, Андорру, а также приграничные районы Франции. Этот инцидент привел к обесточиванию крупных городов, парализовал работу общественного транспорта (метро, железнодорожное сообщение), аэропортов и автомобильных тоннелей, а также заставил закрыться множество банков, кафе и магазинов. Были зафиксированы случаи спасения людей из застрявших лифтов, а все атомные электростанции в целях безопасности были временно остановлены.

Официальные комментарии энергетических операторов, в частности португальского Redes Energéticas Nacionais и испанского Red Electrica, объяснили произошедшее "редким атмосферным явлением" и аномальными колебаниями мощности, вызванными экстремальными температурными изменениями, исключив при этом версию о хакерской атаке. Ситуацию на местах также подтверждали другие свидетельства, например, российская теннисистка Анастасия Потапова, находящаяся в Мадриде, написала, что электричество практически нигде не восстановлено, кроме зданий с генераторами, и многие по-прежнему находятся в "тьме".

В свете этих тревожных новостей бывшая жена Яниса Тиммы приняла окончательное решение не улетать. В своем личном блоге она резюмировала ситуацию, написав, что, видимо, у судьбы, как всегда, "свои планы", и в данном случае "остается только лишь ей довериться".