Викторию Боню срочно эвакуировали с Эвереста

Находящейся в тяжелом состоянии Виктории Бони понадобилась помощь медиков.

Известная медийная персона и начинающая альпинистка Виктория Боня, имеющая за плечами шестилетний опыт горных восхождений и покорение ряда вершин, столкнулась с серьезными трудностями при попытке штурма высочайшей точки планеты – Эвереста (Джомолунгмы). Ее амбициозное восхождение было прервано по медицинским показаниям и потребовало экстренной эвакуации.

Виктория тщательно готовилась к этому вызову, посвятив подготовке почти целый год, включавший усиленные тренировки, физические упражнения и пробные подъемы. Однако суровая реальность высокогорья оказалась неподготовленной даже для такого уровня подготовки.

Прибыв в Непал и приступив к восхождению, Боня успешно достигла отметки базового лагеря на высоте 5 тысяч метров. Именно здесь проявились симптомы тяжелейшей формы горной болезни.

В своем онлайн-дневнике Виктория поделилась деталями резкого ухудшения самочувствия, которое наступило на третий день пребывания на высоте. Она описала свое состояние как следствие сильнейшего кислородного голодания, приведшего к тому, что уровень кислорода в крови (сатурация) критически упал до 50-55%.

Накануне, по ее словам, она с огромным трудом преодолела лишь символические двести метров во время прогулки, ощущая сильную слабость и "ватность" в конечностях. Состояние настолько ухудшилось к вечеру, что ночь пришлось провести с использованием кислородной маски, чтобы, как она выразилась, облегчить тяжелое состояние и не провести всю ночь в мучениях или ощущении близости смерти.

Размещенный в сети снимок, на котором Боня запечатлена в кислородной маске, красноречиво свидетельствовал о серьезности ситуации: телеведущая выглядела крайне истощенной и болезненной.

Стало очевидно, что продолжение восхождения в таком состоянии невозможно. Виктория приняла решение о прекращении подъема и спуске, однако сил для самостоятельного передвижения вниз у нее уже не оставалось. Потребовалось задействовать вертолет для экстренной эвакуации Бони с горы.

После спуска и медицинского осмотра врачи подтвердили наличие у Виктории горной болезни, добавив к диагнозу сопутствующую вирусную инфекцию.

В своем Telegram-канале Виктория передала слова врача о том, что ей потребуется от трех до четырех дней на восстановление после вируса. Она также сообщила о своем намерении не оставаться на промежуточной высоте около 3000 метров и, скорее всего, отправиться в Катманду, где, как она надеется, сможет быстрее прийти в себя. В дальнейшем, по ее плану, после полного выздоровления она рассчитывает вернуться к осуществлению своей мечты – восхождению на Эверест.

В качестве возможной причины вирусной инфекции модель назвала принятие душа в условиях высокогорного базового лагеря на второй день пребывания. Она описала текущее состояние как слабость, к которой добавились такие симптомы, как кашель и боль в горле. Несмотря на то, что головные боли по сравнению с предыдущим днем уменьшились, общая слабость остается крайне выраженной – Виктория отметила, что ей было трудно даже просто добраться до столовой.

В завершение своих сообщений, Виктория призналась, что после пережитого больше всего мечтает о простых благах цивилизации и комфорте: теплом воздухе во время сна, горячей ванне и вкусной еде.

