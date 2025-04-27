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Воскресенье 27 апреля

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"Любимая Золушка": Киркоров с огромным букетом роз приехал на могилу Сенчиной

"Любимая Золушка": Киркоров с огромным букетом роз приехал на могилу Сенчиной
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За два дня, которые в Санкт-Петербурге провел Филипп Киркоров, он успел многое – дать два трехчасовые сольные концерта в БКЗ "Октябрьский", отслужить панихиду по случаю 40 дней со дня смерти своего отца Бедроса Киркорова и навестить могилу Людмилы Сенчиной.

Смоленское кладбище Петербурга – одно из самых известных. Здесь покоится блаженная святая Ксения Петербургская, похоронена няня поэта Александра Пушкина Арина Родионовна, находятся могилы Эдуарда Хиля и Людмилы Сенчиной...

Фото: Дни.ру

Напомним, Людмилы Сенчиной не стало утром 28 января 2018 года. Людмила Петровна скончалась на 68-м году жизни в одной из больниц Санкт-Петербурга от рака поджелудочной железы. Последние полторы недели жизни Народная артистка России находилась в коме.

"Прощай, любимая Золушка" – так написал о певице в день ее смерти на своей странице Филипп Киркоров. Ведь "Золушка" – одна из самых известных композиций в исполнении Сенчиной. Кстати, в этом году композиции исполняется ровно 50 лет!

Фото: Дни.ру

Филипп Киркоров вспомнил Сенчину в клипе на песню "Вы с нами", посвященную памяти ушедших кумиров. И не мог не прийти на ее могилу на Смоленском кладбище. "Воистину Народная артистка! Царствие небесное!" – сказал король российской эстрады, возлагая букет алых роз к гранитному надгробию любимой и так рано ушедшей коллеги по сцене...

Шоу-бизнес в Telegram

27 апреля 2025, 13:52
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Поклонники в шоке: к пострадавшему на концерте Филиппу Киркорову вызвали "скорую"

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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