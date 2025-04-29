Люди несут цветы к дому Михаила Боярского

Набережная реки Мойки, 31 – этот адрес в самом центре Санкт-Петербурга знает каждый. Место видовое, в двух минутах ходьбы от Дворцовой площади и от дома, где жил Александр Пушкин. Корреспондент "Дни.ру" побывал здесь.

Этот дом стиле неоклассицизма был построен в 1914-1915 годах для генерал-майора свиты Николая II графа Николая Ферзена. До октябрьского переворота 1917 года здесь было семейное гнездышко семьи Боярских, но по не зависящим от них причинам оно оказалось практически разрушено. А Михаил Боярский с супругой Ларисой Луппиан живет тут с 1990-х годов. Артист владеет двумя совмещенными квартирами.

Тогда же тут поселился и Анатолий Собчак. Первому мэру Санкт-Петербурга квартиру в столь престижном месте выделило государство, позже он выкупил соседнюю и объединил их. Сейчас часть квартиры принадлежит его вдове Людмиле Нарусовой, а часть – дочери покойного политика Ксении Собчак. На фасаде дома несколько лет назад появилась мемориальная доска, свидетельствующая, что отец Ксении Собчак жил тут с 1990 по 2000 годы. К доске благодарные горожане постоянно несут живые цветы.

Этот дом давно стал туристической достопримечательностью – его показывают и пассажиром проплывающих рядом катеров, и просто сюда постоянно стекается народ. Все хотят увидеть, где по сей день обитает сыгравший Д'Артаньяна актер и где жил жила в детстве Ксения Собчак. Стоит заметить, что жилье здесь очень дорого – за квартира общей площадью 125 квадратных метров надо отдать более 70 миллионов рублей.