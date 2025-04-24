"Конченные": Пригожин резко ответил критикующим его жену Валерию злопыхателям

Валерия и Иосиф Пригожин – легендарная в нашем шоу-бизнесе пара. Они вместе уже 21 год! Поэтому их участие в премии "МУЗ-ТВ". Легенда", которая состоится 7 июня, кажется логичным. С продюсером и супругом народной артистки России встретился корреспондент "Дни.ру".

Любой публичный человек обязательно становится объектом обсуждения и критики – так уже устроены люди, которым только дай почесать языками. Но как Пригожин реагирует, когда ругают его талантливую супругу?

"Критикуют и ругают – это две большие разницы, – говорит он. – Когда критикует по делу – хорошо. Ведь критика нужна, чтобы что-то поправить, сделать. А когда ругают или оскорбляют артистов и коллег Валерии, мне хочется этим людям сказать, что они – конченные ****сы (цензура – Прим. ред.)".

Особенно возмущает Пригожина, когда люди ругают наряды и образы всегда эффектной и яркой Валерии.

"Столько долбанутых! – говорит он. – Причем вы посмотрите, кто ругает, вы посмотрите на их лица! Они просто не могут смириться с тем, что она выглядит потрясающе. Женщине 57 лет! Но вы посмотрите, какая при этом она ******ая (роскошная – Прим. ред.)!"

Самому Пригожину пока только 56. И Валерия держит его в тонусе. "Она просто хочет, чтобы я был здоров, поэтому настаивает, чтобы я худел, – говорит он. – А я не жру, в итоег сбрасываю вес – уже минус четыре килограмма".