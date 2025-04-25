Лолита публично призналась, что следит за жизнью Александра Цекало

Лолита не стала скрывать свой интерес к жизни бывшего мужа.

Певица Лолита Милявская стала одной из самых ярких гостей концерта "Золотые хиты" от телеканала МУЗ-ТВ, собравшего звезд прошлых лет. Появившись на красной дорожке мероприятия, артистка, как всегда, не осталась без внимания представителей прессы.

В ходе общения с журналистами Лолите был задан вопрос, касающийся ее бывшего супруга, известного продюсера Александра Цекало. Поводом для интереса послужили недавние сообщения в СМИ, согласно которым Александр Цекало за последний год продемонстрировал впечатляющие финансовые успехи, заработав, по некоторым данным, миллиард рублей.

Лолита, известная своим острым языком и способностью к самоиронии, отреагировала на эту информацию с присущим ей юмором. Она заявила, что внимательно следит за достижениями своих экс-супругов.

В ответ на вопрос о заработках Цекало певица с улыбкой отметила: "Какой молодец! У меня утро начинается с того, что я открываю журнал Forbes и смотрю, кто из моих мужей выбыл или, наоборот, попал в него". Эта фраза быстро разошлась в сети, подчеркнув неформальное отношение артистки к финансовым успехам бывших партнеров.

Напомним, брак Лолиты Милявской и Александра Цекало, в рамках которого они работали в рамках своего популярного "Кабаре-дуэта "Академия", распался довольно давно — 25 лет назад.

К слову, в последнее время имя Лолиты часто фигурирует в новостной повестке по различным поводам. Ранее певица, комментируя недавние события в своей карьере, заявила, что благодаря "доносам" стала только более любимой публикой, выразив желание лично встретиться с теми, кто писал на нее обращения.