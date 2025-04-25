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Пятница 25 апреля

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Филипп Киркоров отказался скорбить по отцу

Филипп Киркоров отказался скорбить по отцу
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Филипп Киркоров будет петь в день поминок по отцу.

Известный российский певец Филипп Киркоров отказался скорбить по отцу принял непростое решение не отменять свой запланированный концерт, который пришелся на сороковой день после ухода из жизни его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. Вместо траурного затишья, артист выбрал сцену, решив посвятить свое выступление памяти обоих родителей.

По словам самого Киркорова, он долго размышлял над тем, стоит ли отменять концерт в столь скорбную дату. Однако, принимая решение, он вспомнил важные наставления своих близких. Певец рассказал, что его мама, которая ушла из жизни в день его рождения, всегда просила, чтобы этот день никогда не был траурным.

Отец Филиппа, Бедрос Киркоров, по словам артиста, также предчувствовал свой уход и давал наставления. Он говорил, что не стоит грустить, если его похоронят, пусть жизнь продолжается во имя его памяти.

Филипп Киркоров подчеркнул, что он продолжает дело своего отца, поскольку именно так его воспитывали. Следуя этим заветам, артист объявил со сцены, что посвящает эти концерты своим родителям, и в первую очередь — отцу.

Таким образом, несмотря на печальную дату, Филипп Киркоров провел этот день на сцене, считая продолжение своего творческого пути и дарение радости зрителям лучшей данью памяти своим близким, которые всегда поддерживали его в стремлении жить и творить.

Шоу-бизнес в Telegram

25 апреля 2025, 20:10
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
78.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь

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Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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