Дайнеко получила жуткую травму перед свадьбой: Самый сильный ожог в жизни

Виктория Дайнеко поделилась со своими поклонниками тревожной новостью. Накануне свадьбы певица получила серьезный ожог.

В своем аккаунте в социальных сетях артистка рассказала о неприятном инциденте, который произошел во время подготовки к важному событию в ее жизни. Весной 2025 года Виктория получила предложение руки и сердца и с тех пор активно занимается организацией своей свадьбы.

Она уже успела побывать на примерке свадебного платья, а также определиться с макияжем и прической для церемонии. Однако, решив сделать укладку самостоятельно, певица столкнулась с неожиданной проблемой.

"Больше десяти лет я делаю укладки с одной и той же плойкой, и вдруг получила самый сильный ожог в своей жизни. Здравствуйте, волдырь! Фраза "до свадьбы заживет» в данном случае не сработает. Ужас!", — написала она.

Ранее Дайнеко поделилась любопытными подробностями подготовки к своей предстоящей свадьбе. Корреспонденты поинтересовались у Виктории о подготовке к мероприятию. Певица принялась охотно делиться своими планами.

По ее словам, подготовка к торжеству — это увлекательный процесс, особенно когда речь идет о создании свадебного платья. Вика отметила, что она работает с одним из лучших российских дизайнеров, с которым давно знакома.