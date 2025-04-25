Алла Пугачева не перестает петь.

Алла Пугачева презентовала публике новую песню, ставшую третьим и завершающим элементом музыкального цикла, посвященного событиям военных лет. Композиция под названием "Верьте или не верьте" увидела свет на официальной платформе YouTube певицы.

Эта работа завершила цикл под общим названием "Поцелуи войны", имеющим глубокое личное значение для исполнительницы. Пугачева посвятила песню своему отцу и фронтовикам-друзьям, отмечая в описании к видеоролику: "Заключительная песня из цикла "Поцелуи войны", посвященная моему отцу и его друзьям-фронтовикам. Светлая память".

Авторство текста принадлежит поэту Андрею Ордынцу, а музыкальное оформление создал композитор Андрей Мисин. Стоит отметить, что Андрей Мисин ранее работал над двумя предыдущими песнями из данного цикла. Андрей Ордынец также участвовал в создании первой композиции цикла "Поцелуи войны", тогда как авторство текста второй песни ("Мама") принадлежит самой Алле Пугачевой.

Сообщается, что предыдущие две песни из цикла изначально вызвали определенное обсуждение и позднее были удалены из интернета. Руководитель ФПБК Виталий Бородин заявил, что таким образом певица продолжает зарабатывать на россиянах.