Всплыли данные об изменах певицы Славы в длительных отношениях с Данилицким

Недавно 44-летняя певица Слава шокировала поклонников новостью о расставании с Анатолием Данилицким, с которым она была вместе более 20 лет.

Недавно 44-летняя певица Слава шокировала поклонников новостью о расставании с Анатолием Данилицким, с которым она была вместе более 20 лет. Это стало настоящим сюрпризом для многих, так как пара всегда казалась идеальной.

Однако, как сообщает телеграм-канал "Светский хроник", причиной разрыва стали слухи об изменах. По информации источников, певица и ее партнер начали испытывать проблемы в отношениях, когда Слава стала проводить много времени вне дома.

Как утверждает знакомая Анатолия, она часто задерживалась с танцорами и не ночевала дома. Это поведение вызвало у Данилицкого сильное беспокойство.

"Анатолий сильно нервничал, он не понимал, что происходит", — сообщила женщина. В конечном итоге он даже пришел к выводу, что жизнь артистки наполнена и без его участия.

Сама Слава пока не комментировала эти слухи и не делилась с публикой своими чувствами в связи с расставанием. Возможно, она просто нуждается в времени, чтобы пережить этот непростой этап своей жизни. Психолог Станислав Самбурский ранее отмечал, что артистка может бояться близких отношений с мужчинами, и это также могло повлиять на их связь.