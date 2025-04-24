Кейт Миддлтон нарушила традицию в важный для королевской семьи день

Младшему сыну принца и принцессы Уэльских исполнилось семь лет.

В честь этого события Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым официальным портретом своего сына. Однако на этот раз Кейт нарушила традицию, опубликовав фото, сделанное не ею, а профессиональным фотографом Джошем Шиннером.

На снимке принц Луи позирует на природе, сидя на пне среди весенних цветов. Он одет в белую рубашку в клетку, темно-зеленый джемпер с v-образным вырезом и классические джинсы. Его широкая улыбка без передних зубов придает фотографии особое очарование. Под снимком Кейт и Уильям лаконично написали: "Поздравляем принца Луи с 7-летием!" и добавили эмодзи в виде торта.

Многие поклонники королевской семьи заметили, что Кейт впервые обратилась к профессионалу для создания такого важного семейного снимка. Ранее она всегда сама фотографировала своих детей в день их рождения, что стало доброй традицией.

Решение изменить подход могло быть связано с негативной реакцией на ее предыдущие работы. В прошлом году Кейт опубликовала снимок с детьми в День матери, но он вызвал критику из-за явных признаков фотошопа. Принцесса призналась, что редактировала изображение, за что принесла извинения.

Джош Шиннер, который запечатлел этот момент, уже не в первый раз работает с семьей Уэльсов. Он снимал их для рождественской открытки в 2023 году, и его творчество явно пришлось по вкусу монаршим особам. Шиннер начал заниматься фотографией в 17 лет под влиянием своей матери и продолжил развивать свои навыки в университете. Он также работал с другими знаменитостями.