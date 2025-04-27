Приемная мать вышла на сцену и прервала концерт Киркорова важным заявлением

Два сольных концерта Филиппа Киркорова на сцене петербургского БКЗ "Октябрьский" – это уже история. Они ознаменовало возвращение короля российской эстрады на сцену после некоторой паузы.

И как только у Киркорова хватает на все сил?! 25 апреля в обед он прилетел в Питер, сразу отправился на репетицию и вечером дал трехчасовой концерт. Утром 26го уже был в храме на панихиде по отцу Бедросу Киркорову. Вечером 26-го опять выступал. А сразу после концерта вылетел в Москву. Ведь уже в 13 часов 27 апреля в Кремлевском дворце он будет судить финал шоу "Маска", а сразу после поедет на ВДНХ презентовать свой клип.

Филипп настолько любит сцену, получает такое удовольствие от работы, что забывает про усталость. Он – Артист.

Конечно, для города на Неве, в котором почти шесть миллионов жителей, два концерта, на которых смогли побывать всего около восьми тысяч – это капля в море. Поэтому директор концертного зала Эмма Лавринович под занавес второго сольника короля российской эстрады прервала первые аккорды финального номера артиста и вышла на сцену с важным заявлением: "В ближайшее время мы с Филиппом Бедросовичем объявим очередные даты его выступления в "Октябрьском". По слухам, новое его появление в БКЗ состоится уже июне.

Стоит заметить, что Эмму Лавринович Филипп Киркоров считает своей "приемной мамой" на сцене, ведь она видела начало его карьеры в 90-х. Благодаря ей же состоялись в 1994 году сватовство и свадьба с Аллой Пугачевой. О том, что Киркоров и Пугачева стали мужем и женой, было объявлено именно со сцены "Октябрьского".