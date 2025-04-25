Казьмина перенесла сложную операцию на нос с использованием трансплантата

Алиса Казьмина вновь стала героиней новостей, связанных с ее личной жизнью и здоровьем.

На этот раз внимание общественности привлекла ее очередная операция по коррекции носа. Модель столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после расставания с известным футболистом Андреем Аршавиным.

В результате тяжелого аутоиммунного заболевания Алиса потеряла нос. Восстановление органа стало настоящим испытанием.

В прошлом году Казьминой удалось пройти первую успешную операцию, после которой ей вернули часть утраченного. Однако процесс восстановления оказался долгим и сложным. Несмотря на первоначальный успех, Алиса решила продолжить работу над своим внешним видом и вновь обратилась к пластическому хирургу. Это уже тринадцатая операция для нее. Врачи стараются сделать нос более эстетичным и гармоничным.

По словам пластического хирурга, который ведет ее лечение, в этот раз они пытались сделать нос чуть более узким и аккуратным. "Мы хотим добиться четкости линий и симметрии", — рассказал врач. Он также отметил, что кончик носа будет скорректирован с использованием мягкотканого трансплантата, что позволит добиться более женственного облика. Врачи уверены, что эти изменения помогут Алисе чувствовать себя увереннее и комфортнее в обществе.

Проблемы со здоровьем Казьминой начались именно в тот период, когда она переживала развод с Аршавиным. Стресс и ослабленный иммунитет стали причиной серьезных осложнений, включая некроз тканей, что привело к необходимости хирургического вмешательства. Процесс восстановления был сложным и долгим. Теперь многие главным вопросом задаются вопросом, сможет ли Алиса когда-либо вернуть своему носу естественный вид, близкий к изначальному.