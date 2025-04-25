Лариса Гузеева сделала громкое заявление об уходе Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся!": Так низко

Дубцова сообщила о пополнении Тесты Избранник кинул Бородину перед свадьбой Игры Сонник

Топ новостей недели

Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещиБукингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба УтяшевойУпокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в ПетербургеЦарствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге Обновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родинуОбновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родину

Лента новостей

Пятница 25 апреля

15:26Лариса Гузеева сделала громкое заявление об уходе Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся!": Так низко 14:06Тест: угадайте названия боевиков из СССР по одному кадру 13:16Чурикова прогнулась под давлением Шаляпина после острого разговора: Осознала свой провал 12:33В разделе имущества Алсу и Абрамова поставлена точка: суд вынес решение 11:15У обратившегося к медикам народного артиста Никоненко нашли опухоль 10:16Заворотнюк решилась на омолаживающую процедуру сразу после родов: Буду пугать прохожих 08:52Казьмина перенесла сложную операцию на нос с использованием трансплантата 06:23Подавленная из-за лишнего веса дочь Маликова показа фигуру в обтягивающем платье 03:37Меган Маркл получила отказ сразу от двух звезд первой величины 00:21Оценивается в миллион долларов: президент страны вручил Вербицкой уникальную картину 00:15Певица Zivert объяснила свой категорический отказ выступать на юбилее Агутина 20:11Дарит школы, стадионы детсады и набережные: в Краснодарском крае появился новый меценат Николай Шихиди 19:17Дайнеко получила жуткую травму перед свадьбой: Самый сильный ожог в жизни 17:23Тест: у каких культовых советских фильмов есть ремейки? 15:28"Конченные": Пригожин резко ответил критикующим его жену Валерию злопыхателям 15:21Более 80 профильных экспертов приняли участие в изучении "Лосиного острова" 14:35Алсу рассказала о жизни ставших взрослыми девушками дочерей 13:16Экология как повод: протесты трансформируются в политический инструмент 12:38У резко сдавшей 87-летней Пьехи нашли признаки возрастной деменции 11:15Всплыли данные об изменах певицы Славы в длительных отношениях с Данилицким 09:1757-летняя певица Валерия празднует долгожданное пополнение в семье 08:40Бузова отреагировала на сообщения о своей беременности: Нужно помогать организму 08:33Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить 06:44Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца 03:21Кейт Миддлтон нарушила традицию в важный для королевской семьи день 00:17Ирина Шейк продала свою роскошную квартиру в Нью-Йорке за внушительную сумму 21:08Избранник Бородиной кинул ее перед свадьбой: Мы проснулись и решили 19:56Озверевший Киркоров набросился на коллегу по цеху 18:49Солистка Artik & Asti вызвала бурю негодований в Сети, появившись в аксессуарах за несколько миллионов рублей 18:03Переломавший ребра Михаил Боярский рвется на сцену 17:28Подмосковье масштабно отпразднует 80-летие Победы 17:06История трагического века в рифмах В. Высоцкого 16:58Как живой: появились первые кадры из гроба Зураба Церетели 16:42"Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном 16:09Самый озорной принц отмечает день рождения: Кенсингтонский дворец показал новый портрет Луи 15:30Скандал на похоронах Церетели: поклонница полезла в гроб ради фото с покойником 14:17Звезда "Служебного романа" Немоляева готовится к сложной операции на сердце 13:44Тест: угадайте советский фильм о каникулах по одному кадру 12:57Отец покойного Тиммы нашел доказательства содержания спортсменом Седоковой 12:32Бокерия, Михалкова, Цой, Малахов и другие звезды прощаются у гроба с Церетели 11:37Убийство Талькова раскрыто спустя 33 года: суд вынес приговор стрелявшему в певца 10:26Дочери берут из гардероба Алсу дорогие сумки и украшения: Не спрашивают в принципе 10:12"Она уже в другом измерении": критик Соседов сообщил стране об уходе Пугачевой 08:50У уехавшей из России Собчак вскрылись серьезные проблемы с налоговой 06:28Семенович захотела как можно скорее сбежать от жениха: Не поняла кайфа 03:42Обвиненный в инфоцыганстве Нагиев сделал громкое заявление 00:14Раскрыта настоящая причина разрыва 20-летних отношений певицы Славы 21:39Невеста Лепса обсудила договорные отношения с 62-летним музыкантом 20:24Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после появления на сцене 18:40Пресняков наплевал на традиции и устроил русскую гулянку в США
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Лариса Гузеева сделала громкое заявление об уходе Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся!": Так низко

Лариса Гузеева сделала громкое заявление об уходе Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся!": Так низко
77

Лариса Гузеева раскрыла правду о закулисных конфликтах программы шоу "Давай поженимся!"

Спустя несколько лет молчания телеведущая Лариса Гузеева наконец решила пролить свет на причины ухода астролога Василисы Володиной из популярного шоу "Давай поженимся!". В разгар пандемии коронавируса, когда мир охватила паника, Володина действительно покинула проект. Тогда астролог заявила, что опасается за свою жизнь и здоровье, поэтому не может продолжать появляться в студии. В то же время, другие ведущие программы, включая саму Гузееву и Розу Сябитову, продолжали работать, несмотря на риски.

Сама Василиса Володина впоследствии утверждала, что на самом деле не хотела увольняться навсегда. По ее словам, она лишь просила предоставить ей отпуск или возможность работать в ином, безопасном формате, например, дистанционно. Однако Василиса заявляла, что именно Лариса Гузеева, которую она называла "влиятельным человеком" и "звездой этой программы", настояла на том, чтобы коллега больше не возвращалась. Василиса подчеркивала, что это решение было принято Гузеевой.

Долгое время 65-летняя Лариса Гузеева никак не комментировала эти заявления, предпочитая хранить молчание относительно "служебных интриг". Однако в недавнем выпуске шоу Лауры Джугелии она решила раскрыть свою версию событий и прервать молчание, вызванное, по ее словам, постоянной "ложью несусветной", появляющейся в интервью Володиной.

Гузеева подтвердила, что период пандемии был крайне сложным. Вирус распространялся быстро, и многие производства, включая телевидение, столкнулись с проблемами. Несмотря на это, было принято решение продолжать съемки "Давай поженимся!" в прежнем режиме, чтобы избежать паники среди зрителей. И именно в этот момент, по словам Гузеевой, Василиса Володина запротестовала.

Гузеева поделилась, что, будучи профессиональным человеком, она понимает: если нужно, чтобы среди народа не было паники, значит, надо что-то придумать. Она рассказала, что Василиса позвонила и сказала, что не хочет работать. Гузеева уговаривала ее трое суток, говоря Василисе, что ей самой страшно, но Василисе не следует бояться. Гузеева отметила, что любила Василису, и это было заметно по всем выпускам, она всегда была настроена к ней очень хорошо.

Предложение Володиной сниматься дистанционно или выйти на площадку только после окончания пандемии удивило Гузееву. Она напомнила, что вся команда, включая ее саму и Розу Сябитову, продолжала рисковать здоровьем ради программы и зрителей. К сожалению, риски оказались реальными — ковид унес жизнь оператора шоу по имени Владимир.

Гузеева напомнила, что когда Василиса рожала, ее ждали. Она сравнила эту ситуацию с тем, как во время войны одни артисты ездили на поле сражения поддержать солдат, а другие брали себе брони. Ведущая подчеркнула, что Василисе никто слова не сказал. Поэтому ей было непонятно, зачем та стала ходить и давать интервью, которые Гузеева назвала низкими и подлыми.

Кульминацией недовольства стало упоминание Гузеевой о словах Володиной, касающихся выбора между "кошельком и жизнью".

"Это же программа — не я, Роза и Василиса, а сто человек, это же производство! Все остальные выбрали кошелек… Это же отвратительно, так низко, неправильно", — негодовала ведущая.

Шоу-бизнес в Telegram

25 апреля 2025, 15:26
Лариса Гузеева. YouTube / @FAMETIMETV
YouTube / @FAMETIMETV✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

По теме

Гузеева раскрыла главные секреты съемок "Давай поженимся": Продюсеры давно махнули рукой

Хирург подробно рассказала о сделанных Гузеевой пластической процедурах
Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Чурикова прогнулась под давлением Шаляпина после острого разговора: Осознала свой провал

Чурикова прогнулась под давлением Шаляпина после острого разговора: Осознала свой провал
Прохор Шаляпин сообщил, что телеведущая Яна Чурикова прогнулась и удалила интервью с ним со своего YouTube-канала. По мнению шоумена, это решение связано с осознанием ею своего провала в ходе беседы.

В разделе имущества Алсу и Абрамова поставлена точка: суд вынес решение

В разделе имущества Алсу и Абрамова поставлена точка: суд вынес решение
Алсу и ее бывший супруг Ян Абрамов завершили судебный процесс по разделу имущества. Бывшие супруги заключили мировое соглашение в Савеловском суде Москвы. Этот этап разбирательств длился менее года, и обе стороны наконец-то смогли прийти к компромиссу.

У обратившегося к медикам народного артиста Никоненко нашли опухоль

У обратившегося к медикам народного артиста Никоненко нашли опухоль
Сергей Никоненко прошел медицинское обследование, которое выявило опухоль предстательной железы. Врачи пока не подтвердили наличие онкологии, однако не исключают эту возможность.

Заворотнюк решилась на омолаживающую процедуру сразу после родов: Буду пугать прохожих

Заворотнюк решилась на омолаживающую процедуру сразу после родов: Буду пугать прохожих
Всего через 20 дней после рождения сына Марселя Анна Заворотнюк решила не откладывать заботу о себе. Модель отправилась к косметологу для омолаживающих процедур. В своем блоге она поделилась впечатлениями от визита к специалисту, опубликовав фотографии из кабинета.

Казьмина перенесла сложную операцию на нос с использованием трансплантата

Казьмина перенесла сложную операцию на нос с использованием трансплантата
Алиса Казьмина вновь стала героиней новостей, связанных с ее личной жизнью и здоровьем. На этот раз внимание общественности привлекла ее очередная операция по коррекции носа.

Выбор читателей

23/04Срд"Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном 23/04СрдОзверевший Киркоров набросился на коллегу по цеху 23/04СрдИзбранник Бородиной кинул ее перед свадьбой: Мы проснулись и решили 24/04ЧтвДубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца 24/04Чтв57-летняя певица Валерия празднует долгожданное пополнение в семье 24/04ЧтвУ резко сдавшей 87-летней Пьехи нашли признаки возрастной деменции