Лариса Гузеева сделала громкое заявление об уходе Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся!": Так низко

Лариса Гузеева раскрыла правду о закулисных конфликтах программы шоу "Давай поженимся!"

Спустя несколько лет молчания телеведущая Лариса Гузеева наконец решила пролить свет на причины ухода астролога Василисы Володиной из популярного шоу "Давай поженимся!". В разгар пандемии коронавируса, когда мир охватила паника, Володина действительно покинула проект. Тогда астролог заявила, что опасается за свою жизнь и здоровье, поэтому не может продолжать появляться в студии. В то же время, другие ведущие программы, включая саму Гузееву и Розу Сябитову, продолжали работать, несмотря на риски.

Сама Василиса Володина впоследствии утверждала, что на самом деле не хотела увольняться навсегда. По ее словам, она лишь просила предоставить ей отпуск или возможность работать в ином, безопасном формате, например, дистанционно. Однако Василиса заявляла, что именно Лариса Гузеева, которую она называла "влиятельным человеком" и "звездой этой программы", настояла на том, чтобы коллега больше не возвращалась. Василиса подчеркивала, что это решение было принято Гузеевой.

Долгое время 65-летняя Лариса Гузеева никак не комментировала эти заявления, предпочитая хранить молчание относительно "служебных интриг". Однако в недавнем выпуске шоу Лауры Джугелии она решила раскрыть свою версию событий и прервать молчание, вызванное, по ее словам, постоянной "ложью несусветной", появляющейся в интервью Володиной.

Гузеева подтвердила, что период пандемии был крайне сложным. Вирус распространялся быстро, и многие производства, включая телевидение, столкнулись с проблемами. Несмотря на это, было принято решение продолжать съемки "Давай поженимся!" в прежнем режиме, чтобы избежать паники среди зрителей. И именно в этот момент, по словам Гузеевой, Василиса Володина запротестовала.

Гузеева поделилась, что, будучи профессиональным человеком, она понимает: если нужно, чтобы среди народа не было паники, значит, надо что-то придумать. Она рассказала, что Василиса позвонила и сказала, что не хочет работать. Гузеева уговаривала ее трое суток, говоря Василисе, что ей самой страшно, но Василисе не следует бояться. Гузеева отметила, что любила Василису, и это было заметно по всем выпускам, она всегда была настроена к ней очень хорошо.

Предложение Володиной сниматься дистанционно или выйти на площадку только после окончания пандемии удивило Гузееву. Она напомнила, что вся команда, включая ее саму и Розу Сябитову, продолжала рисковать здоровьем ради программы и зрителей. К сожалению, риски оказались реальными — ковид унес жизнь оператора шоу по имени Владимир.

Гузеева напомнила, что когда Василиса рожала, ее ждали. Она сравнила эту ситуацию с тем, как во время войны одни артисты ездили на поле сражения поддержать солдат, а другие брали себе брони. Ведущая подчеркнула, что Василисе никто слова не сказал. Поэтому ей было непонятно, зачем та стала ходить и давать интервью, которые Гузеева назвала низкими и подлыми.

Кульминацией недовольства стало упоминание Гузеевой о словах Володиной, касающихся выбора между "кошельком и жизнью".

"Это же программа — не я, Роза и Василиса, а сто человек, это же производство! Все остальные выбрали кошелек… Это же отвратительно, так низко, неправильно", — негодовала ведущая.