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Суббота 26 апреля

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Завершивший карьеру Леонтьев готов выступить перед россиянами за громадные деньги

Завершивший карьеру Леонтьев готов выступить перед россиянами за громадные деньги
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Валерий Леонтьев в прошлом году сообщил о намерении уйти на пенсию.

Валерий Леонтьев, кумир миллионов, еще весной прошлого года объявил о завершении своей блестящей карьеры. Фанаты грустили, прощаясь с легендой, а сам артист, казалось, окончательно обосновался в Майами, наслаждаясь тихой жизнью вдали от софитов. Но, как оказалось, ставить крест на выступлениях "казановы" российской эстрады рано. Леонтьев готов вернуться… но только за сумму, от которой у многих отвиснет челюсть.

Недавно появились слухи о том, что певец якобы собирается выступить на частной вечеринке во Франции. Директор артиста поспешил опровергнуть эту информацию, заявив об отсутствии у Леонтьева рабочих планов. Но, как выяснили журналисты, закулисные игры ведутся полным ходом. Леонтьев вовсе не прочь тряхнуть стариной и сорвать куш с состоятельных российских поклонников.

И ценник легенды поражает воображение: 15 миллионов рублей за один вечер – громадные деньги для среднестатистического гражданина. Это даже дороже, чем запросы Филиппа Киркорова, которого сложно упрекнуть в скромности. И это только начало списка требований. Помимо гонорара, заказчик должен оплатить транспорт премиум-класса, роскошную гримерку и технический райдер. Причем вся сумма – исключительно по безналу. Как заявили в одном ивент-агентстве, "заказчику не нужно тратить время – все вопросы решает представитель артиста".

Райдер Леонтьева – это отдельная песня. Бытовые запросы потянут на 75 тысяч рублей, а техническое обеспечение – еще на 450 тысяч. Передвигаться по России звезда согласен исключительно на автомобиле конкретной марки премиум-класса, жить – только в люксовых апартаментах с заклеенными окнами (видимо, чтобы не смущали российские пейзажи). Охрана – обязательное условие, никакой шумихи вокруг его визита Леонтьев не желает. Ну и вишенка на торте – бутылочка дорогого шотландского виски с мясной нарезкой в гримерке для поддержания боевого духа.

Последний раз Леонтьев выступал в России в ноябре прошлого года на юбилее Игоря Крутого. И вот теперь, похоже, легенда готова снова порадовать российских олигархов своим творчеством.

Шоу-бизнес в Telegram

26 апреля 2025, 14:03
Валерий Леонтьев. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Абзац"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Леонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов

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