Вокруг квартиры Нонны Мордюковой разгорелся нешуточный конфликт

Внук Нонны Мордюковой претендует на наследство.

Элитная московская квартира, некогда принадлежавшая великой народной артистке СССР Нонне Мордюковой, вновь оказалась в центре внимания. Судьба этой жилплощади, расположенной на Осеннем бульваре, вот уже много лет вызывает споры среди ее родственников. Недавно вокруг недвижимости снова разгорелся скандал и ситуация приобрела новый, неожиданный оборот, когда на наследство заявился младший внук актрисы.

Согласно заявлению певца Юлиана, который также следит за развитием событий, в настоящее время права на недвижимость оспариваются с племянницей покойной сестры Мордюковой, по имени Юлия. Юлиан подчеркнул, что, по его сведениям, именно ей принадлежит спорная жилплощадь.

История перехода прав собственности на квартиру после смерти актрисы в 2008 году весьма запутанна. Изначально недвижимость унаследовала ее родная сестра. После кончины сестры в 2022 году, квартира перешла к ее двум племянницам. Впоследствии супруг одной из племянниц, Юлии, выкупил долю второй, таким образом, консолидировав права на жилплощадь.

Однако в 2023 году в этой длинной цепочке событий появился новый игрок – младший внук самой Нонны Мордюковой, Владимир. Он заявил о своих правах на наследство, что вновь поставило под сомнение окончательность распределения имущества и грозит новыми судебными разбирательствами.

Чтобы пролить свет на эту непростую ситуацию и оценить юридические перспективы, журналисты обратилось к известному адвокату Сергею Жорину. Эксперт подтвердил, что вопрос очередного раздела квартиры Нонны Мордюковой является весьма сложным с юридической точки зрения.

Жорин пояснил, что для начала потребуется провести детальный анализ всей истории владения недвижимостью и тщательно проследить всю цепочку ее перехода от актрисы к нынешним держателям. Крайне важно, по его словам, выяснить, на какие именно основания ссылается сам внук, заявляя свои права, и, что особенно критично, не истекли ли установленные законом сроки исковой давности для предъявления подобных требований на наследство. Адвокат добавил, что даже в случае пропуска сроков давности, существует, хоть и призрачная, юридическая возможность их восстановления, однако статистически добиться этого в суде крайне сложно, но не невозможно.

В качестве примера Жорин привел случай из собственной практики, когда его команде удалось помочь сыну известного артиста Жени Белоусова реализовать свои наследственные права и получить причитающееся имущество спустя около 30 лет после смерти отца.

Жорин подчеркнул, что успех в таких делах зависит от множества факторов: от качества работы юридической команды и выбора правильной стратегии защиты интересов, от конкретных объективных обстоятельств того, как именно и кем были оформлены предыдущие права собственности, и, безусловно, от позиции суда, который будет принимать окончательное решение по делу.

Таким образом, хотя адвокат и оценивает ситуацию как крайне сложную историю, он признает, что гипотетические шансы у внука на успешное оспаривание наследства все же имеются. Битва за элитную квартиру Нонны Мордюковой далека от завершения, и ее исход будет зависеть от множества юридических тонкостей и хода предстоящего судебного процесса.