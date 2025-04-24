У резко сдавшей 87-летней Пьехи нашли признаки возрастной деменции

Знаменитая певица, чьи песни стали настоящими классическими произведениями, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

По информации источников, Пьеха страдает от ухудшения памяти и периодической дезориентации. Это вызывает серьезные опасения у ее близких и поклонников.

Состояние Эдиты Пьехи ухудшилось на фоне малоподвижного образа жизни, который она ведет последние годы, отмечает женский журнал Клео.ру. Артистка почти не покидает свой загородный дом в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом, где проводит время в одиночестве.

Это отсутствие активности стало причиной того, что за последнее время она набрала около 30 килограммов. Избыточный вес стал дополнительной нагрузкой на сердце, что в свою очередь привело к частым скачкам давления и гипертоническим кризам. В связи с этим к дому певицы регулярно приезжают медики, чтобы помочь стабилизировать ее состояние с помощью уколов и других процедур.

Эдита Станиславовна практически не появляется на публике и редко общается с прессой. Ее уход в тень стал заметен поклонникам, которые привыкли видеть ее на сцене и в обществе. Несмотря на это, артистка остается иконой для многих поколений слушателей, а ее песни до сих пор звучат на праздниках и концертах.