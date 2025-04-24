Бузова отреагировала на сообщения о своей беременности: Нужно помогать организму

Артистку часто упрекали в излишней худобе и подозревали в анорексии. Теперь же в социальных сетях появляются колкие комментарии о возможной беременности или лишнем весе.



Звезда "Дома-2" пережила множество этапов трансформации своего тела. На протяжении своей карьеры Бузова не раз меняла вес, и это неизбежно привлекало внимание общественности.

Певица признает, что с возрастом поддерживать идеальную фигуру становится сложнее. "После 35 лет лишние килограммы быстро "прилипают", избавиться от них все сложнее. Поэтому нужно помогать организму", — поделилась опытом Ольга.

На фестивале "Удачные песни" Ольга встретилась с Анной Семенович, которая отметила, что, несмотря на критику в интернете, Бузова выглядит прекрасно. В ответ телеведущая рассказала о своих усилиях в поддержании формы: "Моя фигура требует интенсивных тренировок, иногда я занимаюсь спортом по нескольку раз в день".

К сожалению, даже в моменты отдыха Ольга оказывается под пристальным вниманием. Недавно на одной из фотографий в купальнике пользователи заметили, что тень от юбки создает иллюзию выпирающего живота. Это вновь вызвало волну обсуждений о возможной беременности. Однако здравомыслящие поклонники быстро отреагировали, отметив, что все дело в движении ткани на ветру.