Сестра Жанны Фриске заехала в квартиру, предназначенную ее сыну Платону

Наталья Фриске поделилась эмоциональным видеороликом.

Спустя почти десятилетие после ухода из жизни певицы Жанны Фриске, ее сестра Наталья заехала в московскую квартиру артистки и поделилась впечатлениями в своем блоге.

Опубликованное видео демонстрирует обстановку жилища, сохранившуюся в первозданном виде. Наталья отметила, что за прошедшие 10 лет запах любимой сестры окончательно исчез. Квартира оставалась закрытой и ожидала появления наследника – сына Жанны Платона, ныне проживающего с отцом.

На видео видны личные вещи и элементы интерьера, оставленные без изменений: фотографии, книги, награды, косметика и аксессуары. Среди прочего, Наталья показала гардероб сестры, отметив, что там хранится множество сумок, шляп, детские пинетки Платона и сумки, которыми Жанна пользовалась накануне своей смерти.

В шкафу аккуратно расположены наряды, включая знаменитые красные латексные брюки из видеоклипа "Портофино" и элегантные туфли на высоком каблуке. Наталья призналась, что пока не решается избавиться от коллекции обуви сестры, подчеркнув особое значение этих вещей.

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после тяжелой болезни – диагноза глиобластома, выявленного в 2013 году. Ее сын Платон воспитывается отцом Дмитрием Шепелевым, который, согласно утверждениям родственников, мешает общению ребенка с семьей матери.

