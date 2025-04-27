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Суббота 26 апреля

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Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на родину

Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на родину
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Елена Ханга соскучилась по своим корням.

Известная российская телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась в путешествие в Танзанию – страну, которая является исторической родиной ее биологического отца. Эта поездка стала для нее не просто визитом в экзотическую страну, но настоящим погружением в собственные корни, несмотря на то, что с отцом лично она никогда не была знакома.

В своем блоге Елена Ханга поделилась искренними переживаниями, вызванными этим визитом. Она написала, что ее биологического отца не было в ее жизни, они никогда не встречались. И тем удивительнее, что Танзания – земля, где он родился и вырос – всегда ощущалась ею как часть самой себя, как нечто родное.

Телеведущая призналась, что не искала в этой поездке конкретных следов жизни отца – его дома, мест работы или учебы. Однако, по ее словам, каждый раз, приезжая сюда, особенно во время нынешнего путешествия, позволившему увидеть "настоящую, дикую Африку", она ловит совершенно особенное, "странное чувство". Она описала его как ощущение, будто "узнает то, чего никогда не знала" – некую глубинную связь, передающуюся не через личное общение, а через что-то иное.

Размышляя об этом ощущении, Ханга пришла к выводу, что именно так и проявляются истинные "корни". По ее мнению, это не обязательно конкретные люди или зафиксированные в памяти события, а скорее некие неосязаемые ощущения. Это чувство того, что ты являешься частью этого уникального пейзажа, вдыхаешь тот же ветер, стоишь на той же земле. Это как будто в тебе живет некая древняя память, которая не доступна сознанию, но ощущается на каком-то более глубоком, интуитивном уровне.

История отца Елены Ханги трагична. Абдула Кассим Ханга был видным политическим деятелем и революционером на Занзибаре. В 1964 году, когда Занзибар объединился с Танганьикой, образовав Танзанию, он занимал пост премьер-министра Занзибара. Однако его политическая карьера и жизнь оборвались внезапно. В ходе государственного переворота он был репрессирован, арестован и отправлен в тюрьму, где и скончался в 1969 году. Елене тогда было всего шесть лет, и встреча с отцом так и не состоялась.

Несмотря на трагические обстоятельства его жизни и смерти, и то, что они никогда не были знакомы, Елена Ханга выразила глубокую благодарность отцу. В завершение своего поста она поблагодарила его за подаренную жизнь и за то, что благодаря ему она получила возможность стать "частью этого мира", ощутить эту невероятную связь с его родиной и своими истоками. Это путешествие стало для телеведущей важным этапом в осознании своей идентичности и связи с прошлым.

Шоу-бизнес в Telegram

27 апреля 2025, 01:41
Елена Ханга. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
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