Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить

Многие из нас привыкли считать тревогу чем-то вроде плохой привычки: от нее нужно как можно быстрее избавиться, "взять себя в руки", перестать накручивать, не паниковать. Но тревожность – это не слабость и не каприз. Она мешает принимать решения, наслаждаться моментом, строить отношения, заботиться о себе, развиваться, достигать амбициозных целей. Ксения Соболева, клинический психолог, координатор кластера психологии и психотерапии Health Buddy рассказывает как распознать тревожность и суметь с ней совладать.

Тревожность ― это не просто эпизодическое беспокойство, а состояние, которое может стать хроническим и перейти, например, в генерализованное тревожное расстройство. По данным ВОЗ, 4% мирового населения (или около 301 млн человек) страдают тревожными расстройствами. Но даже без диагноза огромное количество людей живут в постоянной внутренней напряженности, совершают ошибки, которые только усиливают тревогу — и не понимают, почему с каждым днем становится сложнее.

Чтобы справиться с тревогой, важно сначала понять, что ее поддерживает. Один из ключевых факторов — избегание. Мы стремимся отойти в сторону от всего, что вызывает волнение: откладываем звонки, избегаем общения, отказываемся от выступлений, смены работы или сложных разговоров. В краткосрочной перспективе это дает ощущение облегчения. Но чем дольше мы избегаем, тем сильнее укрепляется тревожная реакция — мозг получает подтверждение: "Да, это действительно опасно", и запускает все более сильную защиту.

Следом включается руминация — бесконечная мысленная жвачка. Мы вновь и вновь прокручиваем в голове сценарии провала, катастроф, ошибок. И даже если ничего плохого не происходит, организм реагирует, как будто мы уже в эпицентре бедствия. Это истощает, выбивает из ресурса и лишает способности действовать.

Отдельную роль играет перфекционизм — стремление к идеальному контролю над собой, над результатом, над жизнью. Мы думаем, что если предусмотреть все и сделать "на отлично", тревога уйдет. На деле же это только усиливает напряжение, ведь жизнь никогда не идет по идеально выверенному сценарию.

И, наконец, физиологические факторы. Наше тело напрямую связано с психикой, и тревожность нередко подпитывается самым обыденным: хроническим недосыпом, избытком кофеина, отсутствием движения, а также нехваткой кислорода. Кофе, который мы привыкли пить в стрессовые моменты, на деле может только усилить возбуждение нервной системы. А длительное пребывание в помещении, особенно без проветривания и движения, снижает способность организма справляться с напряжением. Поэтому даже простая прогулка на свежем воздухе — не в толпе и не у шоссе, а там, где действительно можно дышать — становится терапевтической мерой.

Тревожные люди часто делают то, что кажется логичным, но на деле загоняет их в еще больший стресс. Одна из таких ловушек — подавление эмоций. Мы игнорируем тревогу, стыдимся ее, называем себя слабаками. В ход идут знакомые с детства формулировки: "Соберись", "Не ной»", "Стыдно бояться". Вместо того чтобы разобраться в причине тревоги, мы боремся с собой. А в этой борьбе победителей нет.

Еще одна ошибка — поиск стопроцентных гарантий. Желание получить полную уверенность в будущем, заранее исключить все риски делает невозможным само движение. Мы парализуем себя ожиданием идеальных условий, которых не будет.

И, конечно, изоляция. В тревожном состоянии человек склонен замыкаться, избегать общения, терять контакт с близкими. Но именно поддержка, возможность говорить о своих чувствах, быть рядом с кем-то, кто принимает — это то, что действительно помогает.

Первый шаг — перестать убегать. Не от тревоги, не от жизни, не от себя. Это звучит просто, но требует смелости. Смелости — остаться на месте, когда хочется спрятаться, и сказать себе: "Да, я волнуюсь. Но я могу с этим быть".

Когда тревога нарастает — важно остановиться и дышать. Спокойное, осознанное дыхание — это не эзотерика, а физиология. Вдох на четыре секунды, короткая пауза, выдох на шесть — и активируется парасимпатическая нервная система, та самая, что отвечает за успокоение.

Затем стоит вербализировать все свои катастрофические сценарии. Что, если я провалюсь? Заболею? Останусь один? Здесь важно задать себе простой вопрос: "А что самое худшее действительно может случиться?" И — продумать шаги, если это все же произойдет. Как только появляется план, тревога теряет свою власть. Это не магия, а работа с когнитивными искажениями — когда мозг переходит от паники к рациональности.

Дальше — маленькие шаги в сторону страха. Составьте список того, чего избегаете: от звонков до сложных разговоров. И начните с малого. Не обязательно сразу брать микрофон и выступать перед залом. Иногда достаточно просто набрать номер и положить трубку. Это уже движение вперед.

Работа с тревожными мыслями — еще один ключевой инструмент. Вместо "Я не справлюсь" — "Это трудно, но я попробую". Вместо "Со мной что-то не так" — "Мне страшно, но я не один". Это не попытка себя обмануть, а способ вернуть себе опору и трезвый взгляд.

Тревожность — это не только психика, но и тело. Регулярные физические нагрузки, прогулки, йога, теплая ванна перед сном — все это не пустяки, а необходимые условия для восстановления. Ложитесь спать до 23:00 — недосып разрушает эмоциональную устойчивость. Снизьте потребление кофеина и время в соцсетях: они разгоняют тревогу даже тогда, когда кажется, что вы просто "скролите ленту".

Создайте для себя антитревожный ритуал: 20 минут активности в день, дыхание, вечер без гаджетов, поддержка от близких. И главное — дайте себе право быть несовершенными, ошибаться, бояться. Все это — часть жизни.

Тревога не уходит за день. Но нейропластичность мозга — это наша суперспособность. Чем чаще мы выбираем здоровые стратегии, тем слабее становятся старые паттерны. Постепенно мы перестаем сражаться с собой и начинаем жить.

Если тревожность мешает спать, работать, общаться уже более двух-трех недель — обратитесь за поддержкой. КПТ, группы поддержки, психотерапия, практики осознанности — все они доказали свою эффективность. И вы точно не одиноки.