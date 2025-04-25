Тест: угадайте названия боевиков из СССР по одному кадру

Дубцова сообщила о пополнении Тесты Избранник кинул Бородину перед свадьбой Игры Сонник

Топ новостей недели

Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещиБукингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба УтяшевойУпокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в ПетербургеЦарствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге Обновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родинуОбновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родину

Лента новостей

Пятница 25 апреля

15:26Лариса Гузеева сделала громкое заявление об уходе Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся!": Так низко 14:06Тест: угадайте названия боевиков из СССР по одному кадру 13:16Чурикова прогнулась под давлением Шаляпина после острого разговора: Осознала свой провал 12:33В разделе имущества Алсу и Абрамова поставлена точка: суд вынес решение 11:15У обратившегося к медикам народного артиста Никоненко нашли опухоль 10:16Заворотнюк решилась на омолаживающую процедуру сразу после родов: Буду пугать прохожих 08:52Казьмина перенесла сложную операцию на нос с использованием трансплантата 06:23Подавленная из-за лишнего веса дочь Маликова показа фигуру в обтягивающем платье 03:37Меган Маркл получила отказ сразу от двух звезд первой величины 00:21Оценивается в миллион долларов: президент страны вручил Вербицкой уникальную картину 00:15Певица Zivert объяснила свой категорический отказ выступать на юбилее Агутина 20:11Дарит школы, стадионы детсады и набережные: в Краснодарском крае появился новый меценат Николай Шихиди 19:17Дайнеко получила жуткую травму перед свадьбой: Самый сильный ожог в жизни 17:23Тест: у каких культовых советских фильмов есть ремейки? 15:28"Конченные": Пригожин резко ответил критикующим его жену Валерию злопыхателям 15:21Более 80 профильных экспертов приняли участие в изучении "Лосиного острова" 14:35Алсу рассказала о жизни ставших взрослыми девушками дочерей 13:16Экология как повод: протесты трансформируются в политический инструмент 12:38У резко сдавшей 87-летней Пьехи нашли признаки возрастной деменции 11:15Всплыли данные об изменах певицы Славы в длительных отношениях с Данилицким 09:1757-летняя певица Валерия празднует долгожданное пополнение в семье 08:40Бузова отреагировала на сообщения о своей беременности: Нужно помогать организму 08:33Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить 06:44Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца 03:21Кейт Миддлтон нарушила традицию в важный для королевской семьи день 00:17Ирина Шейк продала свою роскошную квартиру в Нью-Йорке за внушительную сумму 21:08Избранник Бородиной кинул ее перед свадьбой: Мы проснулись и решили 19:56Озверевший Киркоров набросился на коллегу по цеху 18:49Солистка Artik & Asti вызвала бурю негодований в Сети, появившись в аксессуарах за несколько миллионов рублей 18:03Переломавший ребра Михаил Боярский рвется на сцену 17:28Подмосковье масштабно отпразднует 80-летие Победы 17:06История трагического века в рифмах В. Высоцкого 16:58Как живой: появились первые кадры из гроба Зураба Церетели 16:42"Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном 16:09Самый озорной принц отмечает день рождения: Кенсингтонский дворец показал новый портрет Луи 15:30Скандал на похоронах Церетели: поклонница полезла в гроб ради фото с покойником 14:17Звезда "Служебного романа" Немоляева готовится к сложной операции на сердце 13:44Тест: угадайте советский фильм о каникулах по одному кадру 12:57Отец покойного Тиммы нашел доказательства содержания спортсменом Седоковой 12:32Бокерия, Михалкова, Цой, Малахов и другие звезды прощаются у гроба с Церетели 11:37Убийство Талькова раскрыто спустя 33 года: суд вынес приговор стрелявшему в певца 10:26Дочери берут из гардероба Алсу дорогие сумки и украшения: Не спрашивают в принципе 10:12"Она уже в другом измерении": критик Соседов сообщил стране об уходе Пугачевой 08:50У уехавшей из России Собчак вскрылись серьезные проблемы с налоговой 06:28Семенович захотела как можно скорее сбежать от жениха: Не поняла кайфа 03:42Обвиненный в инфоцыганстве Нагиев сделал громкое заявление 00:14Раскрыта настоящая причина разрыва 20-летних отношений певицы Славы 21:39Невеста Лепса обсудила договорные отношения с 62-летним музыкантом 20:24Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после появления на сцене 18:40Пресняков наплевал на традиции и устроил русскую гулянку в США
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте названия боевиков из СССР по одному кадру

Тест: угадайте названия боевиков из СССР по одному кадру
204

Советское кино оставило яркий след в истории мирового кинематографа. Остросюжетные фильмы занимали в нем особое место.

Зрители с замиранием сердца следили за приключениями смелых героев, которые боролись с преступностью, защищали родину и преодолевали трудности. В Советском Союзе создавались боевики, которые не уступали по качеству и напряжению голливудским лентам. Насколько хорошо вы помните эти классические фильмы? Давайте проверим.

1. Из какого боевика эта сцена?

А) "Непобедимый"

Б) "Белое солнце пустыни"

В) "Неуловимые мстители"

2. Из какого фильма этот кадр?

А) "Ответный ход"

Б) "Экипаж"

В) "В зоне особого внимания"

3. Этот кадр из фильма...

А) "Тегеран-43"

Б) "Пираты ХХ века"

В) "Без особого риска"

4. Что это за фильм?

А) "Свой среди чужих, чужой среди своих"

Б) "Не бойся, я с тобой!"

В) "Шестой"

Правильные ответы:

1. — А) "Непобедимый"

2. — В) "В зоне особого внимания"

3. — Б) "Пираты ХХ века"

4. — А) "Свой среди чужих, чужой среди своих"

Шоу-бизнес в Telegram

25 апреля 2025, 14:06
Кадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974)
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: у каких культовых советских фильмов есть ремейки?

Тест: у каких культовых советских фильмов есть ремейки?
Советское кино оставило нам множество незабываемых фильмов, которые продолжают жить на экранах даже спустя десятилетия. Многие из этих классических картин были переосмыслены и адаптированы в новых версиях, что позволяет современным зрителям вновь открыть для себя старые истории.

Тест: угадайте советский фильм о каникулах по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм о каникулах по одному кадру
Каникулы – время, когда детство наполняется радостью и яркими моментами. Неудивительно, что многие советские режиссеры обратили внимание на это волшебное время, создавая фильмы, которые отражают его легкость и радость.

Тест: насколько хорошо вы помните советскую драму "Раба любви"?

Тест: насколько хорошо вы помните советскую драму "Раба любви"?
Советская драма "Раба любви" погружала зрителей в мир творческой богемы времен немого кино. Изначально задуманная как ретрокомедия, лента претерпела значительные изменения после замены режиссера Рустама Хамдамова на Никиту Михалкова.

Тест: угадайте фильм советского режиссера Василия Шукшина по одной крылатой фразе

Тест: угадайте фильм советского режиссера Василия Шукшина по одной крылатой фразе
Сможете ли вы узнать фильмы великого советского режиссера Василия Шукшина, опираясь всего на одну запоминающуюся фразу? Пройдите увлекательный тест и погрузитесь в мир шедевров, которые оставили неизгладимый след в истории кино.

Тест: насколько хорошо вы знаете российское кино 90-х годов?

Тест: насколько хорошо вы знаете российское кино 90-х годов?
С распадом СССР кинематограф оказался в сложной ситуации: он лишился государственной поддержки и интереса. Финансирование кино стало уделом людей, далеких от искусства.

Выбор читателей

23/04Срд"Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном 23/04СрдОзверевший Киркоров набросился на коллегу по цеху 23/04СрдИзбранник Бородиной кинул ее перед свадьбой: Мы проснулись и решили 24/04ЧтвДубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца 24/04Чтв57-летняя певица Валерия празднует долгожданное пополнение в семье 24/04ЧтвУ резко сдавшей 87-летней Пьехи нашли признаки возрастной деменции