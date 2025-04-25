Тест: угадайте названия боевиков из СССР по одному кадру

Зрители с замиранием сердца следили за приключениями смелых героев, которые боролись с преступностью, защищали родину и преодолевали трудности. В Советском Союзе создавались боевики, которые не уступали по качеству и напряжению голливудским лентам. Насколько хорошо вы помните эти классические фильмы? Давайте проверим.
1. Из какого боевика эта сцена?
А) "Непобедимый"
Б) "Белое солнце пустыни"
В) "Неуловимые мстители"
2. Из какого фильма этот кадр?
А) "Ответный ход"
Б) "Экипаж"
В) "В зоне особого внимания"
3. Этот кадр из фильма...
А) "Тегеран-43"
Б) "Пираты ХХ века"
В) "Без особого риска"
4. Что это за фильм?
А) "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Б) "Не бойся, я с тобой!"
В) "Шестой"
Правильные ответы:
1. — А) "Непобедимый"
2. — В) "В зоне особого внимания"
3. — Б) "Пираты ХХ века"
4. — А) "Свой среди чужих, чужой среди своих"