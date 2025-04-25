Заворотнюк решилась на омолаживающую процедуру сразу после родов: Буду пугать прохожих

Всего через 20 дней после рождения сына Марселя Анна Заворотнюк решила не откладывать заботу о себе. Модель отправилась к косметологу для омолаживающих процедур.

В своем блоге она поделилась впечатлениями от визита к специалисту, опубликовав фотографии из кабинета. На одном из снимков Анна запечатлена с повязкой на шее, что вызвало интерес у ее подписчиков.

Блогер рассказала, что ей сделали инъекции диспорта в лоб и гиалуроновой кислоты в области, известной как "кольца Венеры". По ее словам, процедуры прошли безболезненно, хотя на шее осталась заметная полоса, которая, как уверяет Анна, исчезнет через неделю.

"Буду пугать прохожих", — с юмором отметила она в своем посте.

Стоит отметить, что после рождения первенца в начале апреля Анна решила остаться в Москве, чтобы насладиться поддержкой родных. Летние температуры в Объединенных Арабских Эмиратах, где последнее время проживала модель, делают прогулки с коляской некомфортными, и, похоже, наследница артистки планирует провести в России несколько месяцев.

На празднование Пасхи семья собралася в загородном доме Заворотнюк, где царила теплая и дружелюбная атмосфера. Анна делилась с подписчиками в соцсетях своими впечатлениями от праздника. Особое внимание было уделено украшению куличей и красению яиц. Анна рассказала о методах, которые использует ее бабушка: "Мы красили яйца в луковой шелухе, бабушка так делает уже много лет. Дальше в чулок, приложить листочек и варить. Получается очень красиво".



