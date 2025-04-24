57-летняя певица Валерия празднует долгожданное пополнение в семье

Певица Валерия с радостью объявила о том, что стала бабушкой во второй раз.

Ее сын Арсений и его жена Лиана стали родителями мальчика, которого назвали Мироном. Это событие стало настоящим праздником для всей семьи. Лиана не удержалась от того, чтобы поделиться этой радостной новостью в своем блоге, опубликовав милый смайлик в виде мальчика.

Подписчики сразу же начали поздравлять молодую маму с рождением малыша. Несмотря на радостные моменты, Лиана призналась, что роды были непростыми. Она переживала болезненные схватки, но рядом с ней был любящий супруг Арсений, который поддерживал ее на протяжении всего процесса. Это придавало ей уверенности и сил.

Информация о беременности Лианы появилась в середине ноября, когда пара решила поделиться радостной новостью с помощью трогательной фотосессии на берегу моря. В обтягивающем платье округлившиеся формы будущей мамы были явно заметны. "Наша семья становится больше", — лаконично прокомментировала она снимки.

Вскоре после этого супруги организовали грандиозную вечеринку для определения пола будущего ребенка. На гендер-пати присутствовали близкие и друзья, в том числе звездная мама Валерия вместе с Иосифом Пригожиным. Ведущим мероприятия стал рэпер Баста. На этой вечеринке пара узнала, что у них родится мальчик.

Мирон стал вторым ребенком в семье Арсения и Лианы. В 2021 году у них уже родилась дочь Селин. Лиана сравнивала свои беременности, отмечая, что каждая из них была уникальной. "Первая беременность была сложной, я долго не могла настроиться на вторую. Но сейчас чувствую себя прекрасно", — делилась она своими ощущениями.