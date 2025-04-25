В разделе имущества Алсу и Абрамова поставлена точка: суд вынес решение

Алсу и ее бывший супруг Ян Абрамов завершили судебный процесс по разделу имущества. Бывшие супруги заключили мировое соглашение в Савеловском суде Москвы.

Этот этап разбирательств длился менее года, и обе стороны наконец-то смогли прийти к компромиссу. Адвокат Яна Абрамова отметил, что общая стоимость делимого имущества превышает 10 миллиардов рублей.

В процессе раздела рассматривались различные активы, включая квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места и доли в бизнесе. Такое значительное состояние стало предметом обсуждения и споров, но в итоге стороны нашли способ уладить разногласия.

Интересно, что изначально Алсу была против мирового соглашения и отказалась от предложенной компенсации в размере 2,5 миллиарда рублей. Однако после долгих переговоров и консультаций с юристами она изменила свою позицию.

В недавнем интервью Алсу также поделилась своими взглядами на личную жизнь. Она призналась, что не сможет строить отношения с мужчиной, который менее успешен, чем она сама. Это заявление вызвало широкий резонанс и обсуждения среди поклонников и общественности.

Ранее Алсу поделилась интересной деталью своей семейной жизни. Певица призналась, что с радостью позволяет своим дочерям носить вещи из своего гардероба.

По словам певицы, ее дочери могут свободно выбирать любые вещи из ее коллекции, включая дорогие аксессуары и одежду. Алсу отметила, что у них с дочками схожие вкусы, поэтому она не испытывает никаких сомнений, когда речь идет о том, чтобы поделиться своими любимыми нарядами.