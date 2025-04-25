Столкнувшийся с серьезными проблемами Аркадий Укупник решился на радикальный шаг

Аркадий Укупник столкнулся с разочарованием.

Известный российский музыкант Аркадий Укупник не может получить доступ к своей недвижимости в Латвии. По информации, появившейся в СМИ, артист не имеет возможности попасть в собственную квартиру, расположенную в популярном курортном городе Юрмала.

В беседе с журналистами Аркадий Укупник рассказал о сложившейся серьезной ситуации. По его словам, сейчас он не ездит в Юрмалу, поскольку туда "не пускают на автомобиле". Это ограничение, вероятно, связано с общими правилами въезда и передвижения, действующими для граждан России в текущей геополитической обстановке.

Столкнувшись с невозможностью использовать свою недвижимость, музыкант попытался решить проблему радикально – продав квартиру. Однако и здесь его ждало разочарование. Укупник сообщил, что потенциальные покупатели из числа местных жителей предлагают за его жилье цену, которая в три раза ниже той, на которую он рассчитывал. Учитывая такую существенную разницу, артист принял решение пока отказаться от продажи.

Таким образом, Аркадий Укупник оказался в непростой ситуации: он не может пользоваться своей квартирой, но и продать ее по приемлемой цене ему тоже не удается. При этом, по словам музыканта, он продолжает нести расходы и регулярно оплачивает коммунальные услуги за пустующую недвижимость.

Стоит отметить, что квартира Укупника в Юрмале является довольно крупной и дорогостоящей собственностью. Ее площадь от 100 до 150 квадратных метров, а рыночная стоимость составляет примерно 50 миллионов рублей.

