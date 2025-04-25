Меган Маркл получила отказ сразу от двух звезд первой величины

Последние месяцы вокруг подкаста Меган Маркл разгорелись горячие споры. Особенно после выхода третьего эпизода, который не вызвал ожидаемого интереса.

Несмотря на поддержку, которую герцогиня Сассекская получала от многих знаменитостей в сложные времена, такие звезды, как Хейли Бибер и Тейлор Свифт, отказались участвовать в ее шоу.

По информации инсайдеров, Меган пыталась привлечь к своему подкасту множество известных личностей, включая Бейонсе, однако все приглашения остались без ответа. "Никто не берет трубку. Шоу приостановлено. Когда вы продвигаете идею расширения прав и возможностей женщин, это проблема. Это многое говорит о ее притягательной силе", — отметил источник, близкий к производству.

Ситуация усугубляется тем, что несмотря на первоначальные надежды на звездное участие, многие приглашенные артисты просто проигнорировали предложения Меган. Это стало настоящим ударом для ее команды, которая ожидала активного участия и поддержки со стороны известных личностей. Теперь все больше людей уверены, что герцогиня будет вынуждена искать новых участников среди своих знакомых и предпринимателей, с которыми у нее уже есть налаженные связи.

Отказ таких звезд говорит о том, что проект не вызывает должного интереса даже у тех, кто традиционно поддерживает идеи феминизма и расширения прав женщин. Возможно, это также указывает на более глубокие проблемы с восприятием Меган в обществе, где ей не удается завоевать доверие широкой аудитории.