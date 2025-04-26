Киркоров на 40-й день смерти отца отслужил панихиду на могиле святой Ксении Петербургской

Ксению Петербургскую певец считает своей небесной покровительницей. Ведь много лет назад благодаря ее помощи у Киркорова случилось настоящее чудо.
"У нее я вымолил своих детей, – рассказал Филипп Бедросович священнику после литургии. – Они долго не могли появиться на свет, но после посещения ее часовни, буквально через месяц, появилась благая весть. Представляете?! Такие вот чудеса".
А теперь у певца появилась возможность отблагодарить матушку Ксению – на ее могилу он пришел с большим букетом роз. Конечно, помолился он блаженной, которая взяла на себя тяжелый подвиг юродства Христа ради, и об упокоении души своего отца раба Божия Бедроса, которого сегодня последний день поминают как новопреставленного.
"Сегодня душа прощается с землей, с родными и отправляется на небеса, – вздыхает Филипп. – Сегодня она предстала перед Богом". "Хорошо, что сегодня мы помолились о нем, а теперь он будет молиться о вас", – пояснил артисту священнослужитель. "Да, стал, вместе с моей мамой (Виктория Киркорова умерла 30 апреля 1994 года – Прим. ред.) ангелом-хранителем", – говорит артист.
Уже вечером артист снова выйдет на сцену переполненного зала "Октябрьский". Чтобы спеть память о своем легендарном отце – Народном артисте России Бедросе Киркорове. "Предчувствуя свой уход, папа просил: "Ни в коем случае не устраивай траур! Пой ради меня в память обо мне! Живи во имя детей своих и учи их тому же, чему научил я тебя", – рассказал Филипп Бедросович.