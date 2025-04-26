Киркоров на 40-й день смерти отца отслужил панихиду на могиле святой Ксении Петербургской

Так случилось, что сольные концерты Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге совпали с 40-м днем со дня смерти его отца – Народного артиста России Бедроса Киркорова. Поэтому утром 26 апреля певец отправился на Смоленское кладбище, где покоится Святая Блаженная Ксения Петербургская, чтобы отслужить панихиду.

Ксению Петербургскую певец считает своей небесной покровительницей. Ведь много лет назад благодаря ее помощи у Киркорова случилось настоящее чудо.

"У нее я вымолил своих детей, – рассказал Филипп Бедросович священнику после литургии. – Они долго не могли появиться на свет, но после посещения ее часовни, буквально через месяц, появилась благая весть. Представляете?! Такие вот чудеса".

А теперь у певца появилась возможность отблагодарить матушку Ксению – на ее могилу он пришел с большим букетом роз. Конечно, помолился он блаженной, которая взяла на себя тяжелый подвиг юродства Христа ради, и об упокоении души своего отца раба Божия Бедроса, которого сегодня последний день поминают как новопреставленного.

"Сегодня душа прощается с землей, с родными и отправляется на небеса, – вздыхает Филипп. – Сегодня она предстала перед Богом". "Хорошо, что сегодня мы помолились о нем, а теперь он будет молиться о вас", – пояснил артисту священнослужитель. "Да, стал, вместе с моей мамой (Виктория Киркорова умерла 30 апреля 1994 года – Прим. ред.) ангелом-хранителем", – говорит артист.

Уже вечером артист снова выйдет на сцену переполненного зала "Октябрьский". Чтобы спеть память о своем легендарном отце – Народном артисте России Бедросе Киркорове. "Предчувствуя свой уход, папа просил: "Ни в коем случае не устраивай траур! Пой ради меня в память обо мне! Живи во имя детей своих и учи их тому же, чему научил я тебя", – рассказал Филипп Бедросович.