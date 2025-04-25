Чурикова прогнулась под давлением Шаляпина после острого разговора: Осознала свой провал

Прохор Шаляпин сообщил, что телеведущая Яна Чурикова прогнулась и удалила интервью с ним со своего YouTube-канала.

По мнению шоумена, это решение связано с осознанием ею своего провала в ходе беседы. Шаляпин не стал скрывать своих эмоций и откровенно рассказал о своих впечатлениях от общения с телеведущей.

По словам артиста, во время интервью он ощутил высокомерие со стороны Чуриковой, что, безусловно, оставило неприятный осадок. Прохор не мог понять, почему к нему проявляют такое пренебрежение, и это стало для него настоящим шоком. Однако, несмотря на негативные эмоции, он подчеркнул, что не собирается тратить свою энергию на обиды и скандалы.

"Делать мне нечего — тратить на это энергию. Просто в очередной раз сделал выводы, что всем мил не будешь по определению... Но, разумеется, Яна удалила это интервью, потому как осознала свой провал", — отметил Шаляпин в своем телеграм-канале.

По словам артиста, Яна поняла, что разговор не удался, и именно поэтому решила убрать материал. Он выразил надежду, что подобные инциденты не будут повторяться в будущем.

Стоит отметить, что Яна Чурикова опровергла обвинения в неподобающем поведении во время интервью. В ответ на слова Шаляпина она заявила, что не насмехалась над ним и не вела себя высокомерно. Ведущая предложила обратиться к Прохору за уточнениями, так как именно он поднял эту тему в публичном пространстве.