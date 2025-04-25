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Пятница 25 апреля

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"Ребенок борется за право проживать с папой": адвокат расскрыла правду о конфликте Прилучного и Муцениеце

"Ребенок борется за право проживать с папой": адвокат расскрыла правду о конфликте Прилучного и Муцениеце
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Агата Муцениеце поменяла систему ценностей.

Определение места проживания общего ребенка актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжает оставаться предметом острых разногласий. По итогам недавнего судебного слушания адвокат Павла Прилучного, Оксана Даниелова, дала журналистам комментарии, осветившие нюансы разбирательства и встречу Агаты с сыном Тимофеем.

Согласно Даниеловой, свидание между матерью и ребенком состоялось, однако проходило в своеобразных обстоятельствах – в театре-кабаре, что адвокату показалось абсурдным и противоречащим нормальной обстановке встречи родителя с ребенком. Представительница Прилучного подчеркнула, что мальчик искренне стремится к общению с мамой, однако сама Агата, по наблюдениям адвоката, не испытывает аналогичного желания.

Она добавила, что поведение актрисы стало причиной серьезного напряжения в отношениях родителей, поскольку, по словам адвоката, у Агаты кардинально изменилась система жизненных приоритетов. Более того, Оксана Даниелова привела тревожащий факт: Муцениеце не контактировала с сыном целых восемь месяцев, оправдывая это изменениями в личной жизни и сменой взглядов. Несмотря на расхождение в позициях сторон, адвокат выразила надежду, что новая система ценностей Агаты найдет место для отношений с сыном.

Кроме того, представитель Прилучного проинформировала, что экс-супруги еще летом прошлого года пришли к устному соглашению о совместном проживании Тимофея с отцом, правда, документально соглашение закреплено не было. По ее мнению, подобное обстоятельство оказалось выгодным для Агаты, которой невыгодно было фиксировать позицию официально. Важным обстоятельством, подчеркивает Данилова, является утверждение ребенка о желании остаться с отцом.

Касательно алиментов, адвокат уверяет, что Павел всегда своевременно исполнял свои обязанности и регулярно выплачивал алименты с дополнительным избытком. По словам Даниеловой, никаких долгов по выплатам никогда не наблюдалось.

"Ребенок борется за право проживать с папой", — добавила представитель Прилучного.

Шоу-бизнес в Telegram

25 апреля 2025, 16:31
Павел Прилучный. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пятый канал"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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