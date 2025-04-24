Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца

Умер Зураб Церетели Тесты Ефремов избавился от зависимости Игры Сонник

Топ новостей недели

Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещиБукингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба УтяшевойУпокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в ПетербургеЦарствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге Обновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родинуОбновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родину

Лента новостей

Четверг 24 апреля

09:1757-летняя певица Валерия празднует долгожданное пополнение в семье 08:40Бузова отреагировала на сообщения о своей беременности: Нужно помогать организму 08:33Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить 06:44Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца 03:21Кейт Миддлтон нарушила традицию в важный для королевской семьи день 00:17Ирина Шейк продала свою роскошную квартиру в Нью-Йорке за внушительную сумму 21:08Избранник Бородиной кинул ее перед свадьбой: Мы проснулись и решили 19:56Озверевший Киркоров набросился на коллегу по цеху 18:49Солистка Artik & Asti вызвала бурю негодований в Сети, появившись в аксессуарах за несколько миллионов рублей 18:03Переломавший ребра Михаил Боярский рвется на сцену 17:28Подмосковье масштабно отпразднует 80-летие Победы 17:06История трагического века в рифмах В. Высоцкого 16:58Как живой: появились первые кадры из гроба Зураба Церетели 16:42"Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном 16:09Самый озорной принц отмечает день рождения: Кенсингтонский дворец показал новый портрет Луи 15:30Скандал на похоронах Церетели: поклонница полезла в гроб ради фото с покойником 14:17Звезда "Служебного романа" Немоляева готовится к сложной операции на сердце 13:44Тест: угадайте советский фильм о каникулах по одному кадру 12:57Отец покойного Тиммы нашел доказательства содержания спортсменом Седоковой 12:32Бокерия, Михалкова, Цой, Малахов и другие звезды прощаются у гроба с Церетели 11:37Убийство Талькова раскрыто спустя 33 года: суд вынес приговор стрелявшему в певца 10:26Дочери берут из гардероба Алсу дорогие сумки и украшения: Не спрашивают в принципе 10:12"Она уже в другом измерении": критик Соседов сообщил стране об уходе Пугачевой 08:50У уехавшей из России Собчак вскрылись серьезные проблемы с налоговой 06:28Семенович захотела как можно скорее сбежать от жениха: Не поняла кайфа 03:42Обвиненный в инфоцыганстве Нагиев сделал громкое заявление 00:14Раскрыта настоящая причина разрыва 20-летних отношений певицы Славы 21:39Невеста Лепса обсудила договорные отношения с 62-летним музыкантом 20:24Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после появления на сцене 18:40Пресняков наплевал на традиции и устроил русскую гулянку в США 18:26Сменивший имидж Александр Ревва внезапно заговорил о разводе 17:22Максим Галкин* вернулся на родину, оставив семью 16:20Собравшаяся замуж Бородина ради свадьбы отказалась от детей 15:54Мама Тимати уколола его бывшую, прославившуюся коварной разлучницей 15:01Сафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпоха 14:29Тест: насколько хорошо вы помните советскую драму "Раба любви"? 13:01Внезапное известие о смерти заставило циничную Собчак сделать откровенное заявление 12:18"Это провокация!": Волочкова гневно отреагировала на слухи об отмене пышной свадьбы дочери 11:49Сын Прилучного отказался появляться на судебном заседании: Не видит необходимости 10:16Шарик сдулся: юморист Морозов из "Кривого зеркала" похудел на 80 килограммов 09:54Успенская раскрыла личность жениха дочери: Серьезный бизнесмен и композитор 09:50Два миллиарда долларов: Зураб Церетели оставил баснословное наследство 08:57Умер художник и скульптор Зураб Церетели 06:38Цискаридзе сообщил о тяжелой болезни: Месяц провел в жутких муках 03:11Чернышев не появился на важном семейном ужине недавно родившей Заворотнюк 00:26Ивлеева нажила новые финансовые проблемы из-за многострадального провального бизнеса 17:48Тимур Турлов запускает строительство Freedom Cloud – ключ к цифровому суверенитету Казахстана 16:09Тест: угадайте фильм советского режиссера Василия Шукшина по одной крылатой фразе 15:05Заподозренная в беременности Бузова с огромными усилиями протиснулась в самолет 14:05Находящуюся на грани развода Меган Маркл обвинили в воровстве
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца

Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца
432

Ирина Дубцова поделилась радостной новостью о новом члене своей семьи.

Певица рассказала, что недавно в ее жизни произошло важное событие — она приютила котенка породы манчкин, который приехал из Китая. Этот пушистый комочек радости стал настоящим источником счастья для артистки.

Дубцова подчеркнула, что аллергии на кошек у нее никогда не было, что позволило ей принять решение о новом питомце. Однако не все так просто. Сын Ирины, Артем, страдает от аллергии на шерсть домашних животных, но, к счастью, он живет отдельно, и поэтому здоровье мальчика не подвергается риску.

Несмотря на все радости, певица столкнулась с одной небольшой проблемой — выбором имени для своего нового друга. Малышке всего три с половиной месяца, но Дубцова еще не определилась с кличкой. Она открыто призналась, что нуждается в помощи своих поклонников и друзей в выборе подходящего имени для своего пушистого спутника.

Кроме того, Ирина рассказала о своих недавних успехах в борьбе с аллергией на пыльцу. Она сделала прививку, которая значительно улучшила ее состояние и теперь позволяет ей не покидать страну во время цветения растений.

Шоу-бизнес в Telegram

24 апреля 2025, 06:44
Ирина Дубцова. Кадр: YouTube-канал "Между нами"
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына

Ирину Дубцову обокрали во время гастролей: не может вернуться домой
Ирина Викторовна Дубцова

Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

57-летняя певица Валерия празднует долгожданное пополнение в семье

57-летняя певица Валерия празднует долгожданное пополнение в семье
Певица Валерия с радостью объявила о том, что стала бабушкой во второй раз. Ее сын Арсений и его жена Лиана стали родителями мальчика, которого назвали Мироном.

Бузова отреагировала на сообщения о своей беременности: Нужно помогать организму

Бузова отреагировала на сообщения о своей беременности: Нужно помогать организму
Артистку часто упрекали в излишней худобе и подозревали в анорексии. Теперь же в социальных сетях появляются колкие комментарии о возможной беременности или лишнем весе. Звезда "Дома-2" пережила множество этапов трансформации своего тела.

Кейт Миддлтон нарушила традицию в важный для королевской семьи день

Кейт Миддлтон нарушила традицию в важный для королевской семьи день
Младшему сыну принца и принцессы Уэльских исполнилось семь лет. В честь этого события Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым официальным портретом своего сына.

Ирина Шейк продала свою роскошную квартиру в Нью-Йорке за внушительную сумму

Ирина Шейк продала свою роскошную квартиру в Нью-Йорке за внушительную сумму
Российская топ-модель Ирина Шейк завершила сделку по продаже своей квартиры в Нью-Йорке. Знаменитость получила за нее 265 миллионов рублей. Шейк приобрела этот объект в 2010 году за 1,96 миллиона долларов, когда она была в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Избранник Бородиной кинул ее перед свадьбой: Мы проснулись и решили

Избранник Бородиной кинул ее перед свадьбой: Мы проснулись и решили
Николай Сердюков чувствовал себя крайне плохо. Неожиданный поворот событий омрачил предсвадебные дни популярной телеведущей Ксении Бородиной и ее жениха Николая Сердюкова.

Выбор читателей

22/04ВтрСафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпоха 22/04ВтрМаксим Галкин* вернулся на родину, оставив семью 22/04ВтрДва миллиарда долларов: Зураб Церетели оставил баснословное наследство 23/04Срд"Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном 23/04СрдРаскрыта настоящая причина разрыва 20-летних отношений певицы Славы 23/04СрдОзверевший Киркоров набросился на коллегу по цеху