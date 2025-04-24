Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца

Ирина Дубцова поделилась радостной новостью о новом члене своей семьи.

Певица рассказала, что недавно в ее жизни произошло важное событие — она приютила котенка породы манчкин, который приехал из Китая. Этот пушистый комочек радости стал настоящим источником счастья для артистки.

Дубцова подчеркнула, что аллергии на кошек у нее никогда не было, что позволило ей принять решение о новом питомце. Однако не все так просто. Сын Ирины, Артем, страдает от аллергии на шерсть домашних животных, но, к счастью, он живет отдельно, и поэтому здоровье мальчика не подвергается риску.

Несмотря на все радости, певица столкнулась с одной небольшой проблемой — выбором имени для своего нового друга. Малышке всего три с половиной месяца, но Дубцова еще не определилась с кличкой. Она открыто призналась, что нуждается в помощи своих поклонников и друзей в выборе подходящего имени для своего пушистого спутника.

Кроме того, Ирина рассказала о своих недавних успехах в борьбе с аллергией на пыльцу. Она сделала прививку, которая значительно улучшила ее состояние и теперь позволяет ей не покидать страну во время цветения растений.