"Мир перевернулся, но я стою": переживший ампутацию Костомаров шокировал поклонников

Роман Костомаров не раз демонстрировал силу духа.

Два года назад олимпийский чемпион Роман Костомаров оказался на грани жизни и смерти. Тяжелейшая пневмония, кома и последовавшие ампутации стоп и кистей, казалось, навсегда изменили мир прославленного фигуриста, лишив его привычной опоры.

Однако Роман Костомаров в очередной раз доказал, что сила духа может творить чудеса. Сегодня спортсмен опубликовал в социальных сетях фото, которое вызвало бурю эмоций у его поклонников. На снимке Роман стоит на голове. Приняв позу из йоги, опираясь локтями о коврик, он продемонстрировал невероятную физическую подготовку и силу воли.

"Во как могу еще! Мир перевернулся, но я стою! Сил и терпения всем!" – подписал фото Костомаров.

Пост мгновенно собрал тысячи комментариев с восхищением. Пользователи называют Романа примером стойкости и мотивации, отмечая его несломленный дух.

После выписки из больницы и тяжелейшего периода восстановления, в котором огромную роль сыграла поддержка супруги Оксаны Домниной, Роман активно занимается спортом. Он уже пробовал себя в теннисе, на сноуборде, флайборде и даже вернулся на лед, выступив в апреле этого года в шоу Татьяны Навки.

Новая фотография со стойкой на голове – это не просто демонстрация физических возможностей. Это мощное заявление о том, что даже потеряв привычную опору, можно найти новую и продолжать стоять, несмотря ни на что.