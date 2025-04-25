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Четверг 24 апреля

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Певица Zivert объяснила свой категорический отказ выступать на юбилее Агутина

Певица Zivert объяснила свой категорический отказ выступать на юбилее Агутина
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Певица Zivert приняла решение отказаться от выступления на концерте, посвященном 90-летию Николая Агутина.

Это вызвало широкий резонанс в музыкальных кругах. Артистка сообщила о своем решении в телеграм-канале, подчеркнув, что причиной отказа стали проблемы с организацией мероприятия.

Концерт, который прошел в конце апреля в Москве, собрал множество звезд отечественной эстрады. В программе значилось выступление Zivert. Однако накануне события она объявила о своем решении не выходить на сцену. В своем посте певица отметила, что команда организаторов не справилась с задачей на должном уровне, что и стало основным фактором ее отказа.

Zivert. Фото: соцсети

"На вечере Агутина нас сегодня не будет. Причина: непрофессиональная команда организаторов. При всем уважении к семье Агутиных, но так организовывать мероприятия, как люди, которым это доверили — нельзя. Уже 25-й год на дворе", — написала Zivert, не вдаваясь в подробности конфликта.

Кроме того, певица поделилась с подписчиками фотографией своего сценического наряда, который она подготовила для юбилея Агутина. В ее образ вошли черная шелковая рубашка, классические брюки и стильные туфли. Также она добавила белый платок на голову, что подчеркивало ее индивидуальность и стиль.

Шоу-бизнес в Telegram

25 апреля 2025, 00:15
Zivert. Фото: соцсети
Телеграм-канал Zivert✓ Надежный источник

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