Подавленная из-за лишнего веса дочь Маликова показа фигуру в обтягивающем платье

Стеша Маликова опубликовала в соцсетях новый снимок.

На фотографии дочь знаменитого певца запечатлена в элегантном белом платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Этот образ стал особенно актуальным на фоне недавних жалоб подавленной Стеши о том, что она якобы набрала лишний вес.

Блогер открыто делилась своими переживаниями по поводу веса и призналась, что сейчас придерживается строгой диеты, основанной на употреблении воды. Новый пост стал своего рода ответом на ее самокритичные размышления.

Кроме того, недавно Стеша порадовала своих поклонников необычной фотосессией с участием настоящих цыплят. В этой яркой и жизнерадостной съемке она выбрала солнечные оттенки для своего наряда и макияжа, создавая атмосферу радости и веселья. На фотографиях она нежно держит пушистых птенцов.

Ранее Маликова поделилась с подписчиками архивными фотографиями из детства и поразмышляла о том, что бы она сказала себе в юности. В своем посте Стефания затронула важную тему принятия себя и своей внешности.

На снимках, которые она опубликовала, можно увидеть, как юная знаменитость росла и менялась с каждым годом. В своем обращении к маленькой Стефании она акцентировала внимание на том, что всегда переживала из-за своей внешности, в частности, из-за особенной формы лица.