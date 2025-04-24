Ирина Шейк продала свою роскошную квартиру в Нью-Йорке за внушительную сумму

Российская топ-модель Ирина Шейк завершила сделку по продаже своей квартиры в Нью-Йорке. Знаменитость получила за нее 265 миллионов рублей.

Шейк приобрела этот объект в 2010 году за 1,96 миллиона долларов, когда она была в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду. За годы владения недвижимостью модель сделала множество улучшений, превратив ее в стильное и комфортное пространство.

В прошлом году Ирина выставила квартиру на продажу за 4,2 миллиона долларов, но спрос оказался ниже ожиданий, и ей пришлось снизить цену до 3,25 миллиона долларов. Квартира площадью 225 квадратных метров отличается роскошными деталями: дубовые полы, панорамные окна и потолки высотой 3,5 метра создают атмосферу простора и света.

Внутри находятся три спальни и три ванные комнаты, одна из которых была переоборудована под гардеробную для удобства хранения одежды и обуви. Дизайн интерьера разработала известная дизайнер Лора Кирар, что добавило квартире особого шарма.

Ранее Ирина Шейк поделилась редкими и трогательными фотографиями своей дочери Леи Де Сен. Ребенку на тот момент исполнилось семь лет.



На снимках видно, как они наслаждаются временем вместе на пляже, любуясь закатом. В компании мамы была и их пушистая собака по кличке Пинат, что в переводе означает "арахис". Эта маленькая черная собака стала настоящим членом семьи и частым спутником Ирины и Леи.