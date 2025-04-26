Народный артист бросил камень в огород Нагиева: Переоценивает свою значимость

Дмитрий Нагиев выразил недовольство своим 12-часовым рабочим днем.

В разговоре с журналистами он отметил, что артисты, как и все остальные члены общества, работают больше, чем многие простые трудяги. По словам, артиста такая нагрузка не соответствует его статусу и гонорарам.

Уже давно стало известно, что Нагиев – один из самых высокооплачиваемых представителей отечественного шоу-бизнеса. По данным прошлого года, его заработок за одну съемочную смену составляет не менее пяти миллионов рублей. Однако артист требует от режиссеров обеспечить ему не менее четырех дней работы в одном проекте. Это вызывает недоумение у многих, включая его коллег по цеху.

Народный артист РСФСР Юрий Назаров, комментируя ситуацию, выразил свое мнение о Нагиеве. Он считает, что актер "обнаглел" и требует слишком много.

"Я думаю, что он немного переоценивает свои возможности и значимость", — сказал Назаров.

Он также добавил, что не понимает, почему Нагиев жалуется на график, когда его гонорары находятся на такой высокой отметке. "Он хочет сократить рабочий день и оставить такую же зарплату? Это просто смешно", — отметил Назаров.

Нагиев также говорил о том, что готов работать по более лояльному графику для "своих" режиссеров. Например, он согласен снижать свои требования к гонорару до трех–четырех миллионов рублей за смену для тех, с кем у него сложились доверительные отношения. Однако такие уступки не меняют общей картины: артист продолжает настаивать на сокращении рабочего времени.