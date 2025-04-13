Меган Маркл призналась в серьезном заболевании

Меган Маркл призналась, что ей было сложно после родов.

Меган Маркл, супруга принца Гарри, в рамках продвижения своего нового бренда, запустила подкаст "Исповедь женщины-предпринимательницы" на платформе Lemonada media. В честь этого события она поделилась архивными детскими фотографиями, где запечатлена с друзьями за продажей печенья на благотворительной ярмарке.

С иронией комментируя свой предпринимательский путь, Маркл отметила, что ее бренд расширился от продажи джемов, чая и меда до смесей для выпечки. Она подчеркнула, что предпринимательская жилка проявляется с детства, добавив, что, несмотря на годы, она "все еще продает печенье".

В первом выпуске подкаста Меган побеседовала со своей подругой, Уитни Вулф Херд, основательницей Bumble и соосновательницей Tinder. В ходе беседы Маркл откровенно рассказала о серьезном заболевании, с которым столкнулась после родов.

Обе женщины пережили послеродовую преэклампсию – редкое и опасное для жизни состояние, требующее медицинского контроля. Это состояние характеризуется высоким кровяным давлением, повышенным уровнем белка в моче и отеками. Отсутствие лечения может привести к серьезным осложнениям, включая инсульты и судороги.

Маркл не указала, после каких родов у нее была диагностирована преэклампсия, но призналась, что ей было сложно совмещать материнство и работу. Она подчеркнула, что в такие моменты мир не видит, что происходит "за кулисами", и как тяжело поддерживать баланс, заботясь о детях и подвергаясь медицинским рискам. Херд согласилась с ней, назвав ситуацию вопросом жизни и смерти.

