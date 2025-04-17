Обратился к религии и не дает интервью: как живет Михаил Ефремов после освобождения

Михаил Ефремов вышел из тюрьмы по УДО 9 апреля.

Михаил Ефремов, актер, чье имя еще недавно не сходило с первых полос газет, вышел на свободу по УДО. И, кажется, это событие стало для него началом совершенно новой жизни. Похоже, громкие вечеринки и скандальные выходки остались в прошлом. Теперь Михаил, говорят, держится в тени, избегает публичности и нашел утешение в вере.

Как сообщают СМИ, с момента освобождения 9 апреля, Ефремов словно "исчез с радаров". Никаких интервью, никаких съемок, никаких светских мероприятий. Актер, похоже, решил взять паузу и сосредоточиться на самом важном – на себе и своих близких. Общается он, говорят, только с самыми родными и друзьями, а от назойливого внимания прессы старается держаться подальше. Что, в общем-то, вполне понятно после всего пережитого.

По информации издания, Михаил обратился к религии. Говорят, он даже соблюдает Великий Пост, и в планах у него – посещение храма вместе с семьей. Возможно, вера стала для него той самой опорой и поддержкой, которую он искал в трудные времена.

Но не только духовным очищением занят сейчас Михаил. На первом месте – забота о здоровье. Известно, что актер давно страдает хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). И, как сообщил его адвокат, прямиком из колонии Ефремов отправился в Москву, чтобы заняться лечением болезни легких. Здоровье, как говорится, не купишь, и сейчас, видимо, Михаил это особенно остро осознал.

Напомним, жизнь Михаила Ефремова круто изменилась в 2020 году, после страшной аварии в Москве. Актер, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Суд приговорил его к семи с половиной годам колонии.

