Оказавшаяся на дне Дана Борисова потянула за собой Стаса Пьеху

Дана Борисова не смогла до конца простить Стаса Пьеху.

Телеведущая Дана Борисова сделала громкое заявление, обвинив известного певца Стаса Пьеху в клевете и распространении ложной информации о ее состоянии. По словам Борисовой, Пьеха, вопреки действительности, активно продвигал слухи о том, что она якобы так и не смогла преодолеть наркотическую зависимость, хотя уже много лет находится в состоянии ремиссии.

Как рассказала Борисова в интервью, некоторое время назад они со Стасом были участниками одной и той же группы анонимных наркоманов в Москве. Группа функционировала по строгим правилам, направленным на поддержание анонимности и создание безопасной среды для выздоровления. Однако, Дана, по ее словам, допускала нарушения этих правил, в частности, выходила в прямые эфиры в своих социальных сетях, что категорически запрещалось уставом группы. В результате, Борисова была исключена из сообщества.

"И сразу со стороны Пьехи поползли слухи о том, что я так и не избавилась от зависимости", – пожаловалась Дана. Борисова подчеркнула, что не простила Пьехе его поступок, считая его предательством и нарушением этических норм. Она отметила, что некорректно и бестактно делать публичные заявления о чьем-либо состоянии в борьбе с зависимостью, поскольку это очень деликатный и личный процесс.

Борисова пояснила, что наркомания – это хроническое заболевание, и полного излечения от нее не бывает. Люди, страдающие от зависимости, могут достичь длительной ремиссии, но риск рецидива всегда остается.

Кроме того, ранее оказавшаяся на дне жизни Дана напомнила, что Стас Пьеха в прошлом употреблял более тяжелые наркотики, чем она.

"Мы вынуждены всю жизнь теперь лечиться, а это означает, что и я, и он наркоманы до конца жизни", – добавила телеведущая.

Борисова выразила надежду, что ее откровенный рассказ поможет другим людям, столкнувшимся с зависимостью, не терять надежду и продолжать бороться за свою жизнь.

