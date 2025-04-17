Освободившему из колонии Ефремову предложили первую роль в кино

Михаилу Ефремову предложили первую роль после освобождения из тюрьмы.

В начале апреля звезда отечественного кино вышел на свободу по условно-досрочному освобождению после пяти лет, проведенных в колонии за ДТП, в результате которого погиб человек. Ефремов несколько раз пытался добиться УДО, подчеркивая, что его здоровье ухудшилось в условиях лишения свободы.

Наконец, его настойчивость была вознаграждена, и артист смог вернуться к нормальной жизни. Теперь актер готов к новым вызовам и проектам.

Режиссер Алексей Герман-младший объявил о своем намерении пригласить Михаила в свой новый фильм, посвященный жизни выдающегося советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Герман-младший отметил, что если у Ефремова будет хорошее самочувствие, он с радостью предложит ему одну из ролей.

"Это масштабный проект, и я хочу провести пробы с Михаилом. У нас есть группа актеров, которых я рассматриваю для участия, но пока не могу раскрыть их имена", — сообщил режиссер.

Алексей Герман-младший считает, что Ефремову необходимо предоставить второй шанс и не продолжать осуждать его за прошлые ошибки. Он подчеркнул, что каждый из нас может оказаться в сложной ситуации и что важно проявлять человечность. "Я знаю Мишу, и он пережил много страданий. Он осознал свою вину и, по моему мнению, заслуживает поддержки. Мы все можем ошибаться", — добавил режиссер.