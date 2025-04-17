Господи, помилуй: как выглядит могила Добровольской спустя три месяца после похорон

14 января исполнилось три месяца со дня похорон Евгении Добровольской. Актриса упокоилась на 21-м участке престижного Троекуровского кладбища в Москве. Эту часть некрополя также называют Аллеей актеров. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле почившей в бозе звезды театра и кино.

С актрисой прощались в ее родом Художественном театре и в храме Святителя Николая на Трех Горах. А после похорон на престижном столичном Троекуровском кладбище на могиле установили простой деревянный крест, который остается тут и сейчас. Как говорят, памятник может быть установлен ближе к 26 декабря, когда Евгении Добровольской исполнился бы 61 год...

На покрытой еловым лапником могиле всегда есть живые цветы – сюда часто приходят дети актрисы, ее коллеги и многочисленные поклонники. Портрет актрисы, лампада для свечей – тут все с любовью к ней и уважением к светлой памяти. А недавно практически в ногах у знаменитой актрисы похоронили отца Филиппа Киркорова – певца Бедроса Киркорова. Такое вот получилось соседство по месту вечного упокоения.

Напомним, причиной смерти Евгении Добровольской стала онкология агрессивной формы, которая дала внутрикожные метастазы и метастазы в мозг. О раке желудка актриса узнала в конце 2023 года и весь 2024-й мужественно боролась, пройдя шесть курсов химиотерапии, но победить страшный недуг не смогла...