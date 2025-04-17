Петросян резко ответил на предложение променять молодую жену на популярную певицу

Недавно в СМИ появилась новость, которая вызвала общественный резонанс. Певица Слава неожиданно предложила известному юмористу Евгению Петросяну жениться на ней или ее сестре.

Это заявление вызвало у артиста эстрады определенное смущение. Петросян лаконично прокомментировал предложение певицы.

"Я даже не хочу отвечать на такие вопросы", — цитирует артиста издание "Абзац".

Юморист, который в прошлом уже несколько раз был женат, сейчас находится в браке с Татьяной Брухуновой. Их союз стал предметом обсуждений из-за значительной разницы в возрасте — 44 года. Несмотря на это, у пары уже есть двое детей.

При этом певица Слава, известная своими яркими выступлениями и запоминающимися песнями, недавно разошлась со своим партнером Анатолием Данилицким. Во время отдыха с сестрой она вспомнила о Петросяне и сделала это эксцентричное предложение. Слова певицы были произнесены в шутливом тоне, однако они вызвали интерес и обсуждение среди поклонников.

Ранее на церемонии вручения премии "Шансон года" стало известно о прекращении длительных отношений певицы Славы и бизнесмена Анатолия Данилицкого. Информацию озвучил шансонье Евгений Кемеровский, отметив, что певица "развелась и ищет мужчину". Сама Слава не опровергла факт расставания, подчеркнув, что официально брак зарегистрирован не был.