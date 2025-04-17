Пережившая смерть бывшего мужа Седокова сделала громкое заявление о детях

Анна Седокова дала свое первое интервью после трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Это стало заметным событием для ее поклонников.

Певица открыто поделилась своими чувствами и переживаниями, связанными с утратой. Знаменитость призналась, что потеря Тиммы стала для нее настоящим ударом, и она до сих пор не может осознать, что произошло.

В интервью, которое прошло в рамках шоу "По каверочку" на платформе VK, Седокова отметила, что никогда не стремилась к замужеству ради формальностей. Для нее всегда была важна настоящая любовь, и именно с Янисом она нашла тот самый особенный союз.

"Я потеряла человека, который был важен для меня", — сообщила певица.

Анна также рассказала о своем творческом процессе в это непростое время. Она написала новую песню "Ешь, молись, люби", которая отражает ее внутренние переживания и эмоциональные состояния после утраты. Певица отметила, что несмотря на горе, она понимает, что жизнь продолжается.

"У меня есть дети, у меня есть жизнь", — подчеркнула она.

Интервью вызвало широкий резонанс в обществе, и многие поклонники выразили свои соболезнования Анне. Однако не обошлось и без слухов. Ранее отец Яниса Тиммы заявил о пропаже брендовой одежды и обуви сына. Он убежден в том, что коллекция редких экземпляров ушла с молотка не без участия бывшей невестки.