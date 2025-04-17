Оставшаяся без концертов Орбакайте выступает на разогреве у Галкина* – согласна на любые условия

Спрос на Кристину Орбакайте продолжает падать.

Как стало известно, Кристина Орбакайте, популярная российская певица, была вынуждена почти вдвое уменьшить стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях – теперь ее гонорар составляет 3 миллиона рублей.

По данным источников, организаторы концертов используют следующую схему: сначала они озвучивают заказчикам завышенную цену в 6 миллионов рублей, чтобы создать впечатление о высокой востребованности певицы и возможности "выгодно сторговаться".

Сообщается, что за выступления за границей Орбакайте получает около 50 тысяч евро, но в России ее концерты пытаются продать за 4,5 миллиона рублей. Организаторы также стараются убедить клиентов в том, что график певицы очень плотный, а цена каждого выступления оговаривается индивидуально.

Однако, несмотря на эти уловки, спрос на выступления Орбакайте падает. По некоторым данным, певица стала чаще выступать в качестве "разогрева" у Максима Галкина*, внесенного в реестр иностранных агентов.

При этом гонорар Галкина* остается прежним – 150 тысяч евро, которые переводятся на его счет в швейцарском банке, плюс выполнение всех пунктов его райдера. В сложившейся ситуации Орбакайте приходится соглашаться на любые условия. Именно по такой схеме родственники Аллы Пугачевой дали концерт в Праге, ориентированный на украинскую публику.